Jan Künster stirbt mit 73 Jahren

Der international renommierte Künstler, Jan Künster, verstarb am 26. Mai 2025 in Bonn. Seine Werke befinden sich heute in Museen, bedeutenden Privatsammlungen und zehntausenden Haushalten auf der ganzen Welt – von Alaska bis Feuerland, vom Nordkap bis Kapstadt. So zeichnete er für Königshäuser, Eliten des Pferdesports, Olympioniken, Stars und viele weitere bedeutende Persönlichkeiten. Er gilt als Begründer der modernen Pferdemalerei. Für seine Kunstwerke verwendete er meist Techniken wie Acryl und Aquarell.

Jan Künster wurde 1951 in Bonn geboren und studierte an der Kölner Kunstschule. Er absolvierte eine Ausbildung als Offset-Reprograf. Danach leitete er eine Werbeagentur, wandte sich Anfang der 80er Jahre aber ausschließlich der Malerei zu. Den internationalen Durchbruch feierte er 1982 mit seinen außergewöhnlichen Darstellungen von Pferden in der Bewegung. Sein Markenzeichen, ein angedeuteter Reiter, erbrachte ihm schnell ein weltweites Renommee.

Sein weiteres Schaffen widmete er u.a. Köln und dem Rheinland, wo seine Bilder schon lange Kultstatus haben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, Milca Künster, erfand er zudem die Küchenclowns: Clowns, die in der Themenwelt Kulinarik gezeigt werden und dem Betrachter die Leichtigkeit des Seins vermitteln.

Sein größtes Werk schuf Jan Künster als Auftragsarbeit zu den Themen Wasser – Erde – Sonne. Auf insgesamt 128 Leinwänden (ca. 170 qm) entstanden in monatelanger Arbeit drei Bilder, jeweils in der Größe von 4 m x 14 m.

Jan Künster brachte alle Werke in seinem Eigenverlag, Edition Modity, heraus. Neben Originalen, Druckgrafiken und Kunstwerken gehören zahlreiche Bücher und Jahreskalender zu den Veröffentlichungen. Der Verlag wird von seiner Ehefrau und seinen drei Kindern weitergeführt, um das Schaffen des Künstlers mit internationaler Strahlkraft weiterzutragen.

Weitere Informationen zum Werk von Jan Künster unter: www.jan-kuenster.com