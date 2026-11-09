Kölner Museumsnacht zieht Tausende an

Nach einem Jahr Pause hat die Kölner Museumsnacht wieder zahlreiche Menschen in die Ausstellungshäuser der Stadt geführt. Bereits gegen 18 Uhr waren 16.000 Tickets verkauft, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete. Dieser Zwischenstand zum Abendbeginn verdeutlicht das Interesse an der Rückkehr des Kulturformats.

Mehrere Stationen mit einem Ticket

Zum Neustart am 7. November gehörte ein überarbeitetes Konzept mit einem Schwerpunkt auf der Innenstadt. Neben den Museen wurden zusätzliche Orte in das Programm aufgenommen. Kirchen, Tunnel und andere temporär genutzte Räume ergänzten die Ausstellungshäuser. Durch die räumliche Nähe ließen sich mehrere Stationen zu einem individuellen Rundgang verbinden.

Die Zusammenarbeit mit der ART COLOGNE erweiterte das Angebot über die Museen hinaus. Mit dem Museumsnacht-Ticket war die Kunstmesse bereits von 16 bis 19 Uhr zugänglich. Anschließend konnten die Gäste ihre Tour durch die beteiligten Häuser und Kulturorte fortsetzen. Das gemeinsame Ticket ermöglichte damit sowohl den Messebesuch als auch den Zugang zu den Programmen der Museumsnacht.

Musik und Austausch zwischen den Ausstellungen

Die einzelnen Häuser gestalteten unterschiedliche Zugänge zu ihren Sammlungen und Themen. Im Rautenstrauch-Joest-Museum brachte ein moderiertes „Speed-Friending“ Menschen miteinander ins Gespräch, die sich zuvor nicht kannten. Im Filmforum des Museum Ludwig sprach Schauspieler und Comedian Max Giermann über seine Arbeit als Maler. Das Museum für Angewandte Kunst ergänzte sein Programm unter anderem um einen Schallplattenbasar und Workshops.

In der Minoritenkirche gab Sängerin Cage drei Kurzkonzerte. Rund 300 Kerzen beleuchteten den historischen Kirchenraum. Im NS-Dokumentationszentrum stand unter anderem die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Verfolgung im Mittelpunkt. Der Besuch der ehemaligen Gefängniszellen im EL-DE-Haus führte an einen zentralen Erinnerungsort der Kölner Stadtgeschichte.

Ungewöhnliche Orte im Stadtgebiet

Zu den besonderen Stationen außerhalb der Museen gehörte der Fernwärmetunnel der RheinEnergie. Bei Führungen ging es rund 500 Meter zwischen Deutz und Innenstadt entlang, etwa 25 Meter unter dem Rhein. Damit wurde ein Teil der städtischen Infrastruktur zugänglich, der im Alltag weitgehend verborgen bleibt.

Auch Ateliers und alternative Kunstorte waren eingebunden. Im KunstWerk und im Kunsthaus Rhenania öffneten sich Arbeitsräume, während der Tunnel an der Johannisstraße durch das Atelierhaus Kolbhalle gestaltet wurde. So bezog die Museumsnacht neben den etablierten Sammlungen auch die freie Kunstszene und sonst anders genutzte Stadträume in das Programm ein.