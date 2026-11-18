333 Kinderfiguren, eingewickelt in violett-weißes Flatterband, die ihre Zeigefinger mahnend in Richtung des Kölner Doms richten: Mit seiner Installation „Shattered Souls … in a Sea of Silence“ sorgte der Künstler Dennis Josef Meseg im August 2023 für große Aufmerksamkeit. Am 18. November übernimmt das Kölnische Stadtmuseum eine dieser Figuren in seine Sammlung – als eindrucksvolles Zeugnis der öffentlichen Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie der Debatte über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und im Erzbistum Köln. Der Tag ist bewusst gewählt: Der 18. November ist der Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch.

Mahnende Kinderfiguren vor dem Dom

Mit seiner Kunstaktion vor dem Kölner Dom wollte Dennis Josef Meseg den misshandelten Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und die Missbrauchsfälle in der Kirche stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Die in weiß und violett, den Farben der Unschuld und der Kurie, gestalteten Figuren konfrontierten Passant*innen mit drängenden Fragen nach Verantwortung, Aufarbeitung und Solidarität mit Betroffenen. Die kontrovers diskutierte Aktion fand bundesweit und darüber hinaus große Beachtung.

Zeichen eines gesellschaftlichen Umdenkens

Um diese Debatte und die wachsende Bereitschaft, Missbrauchserfahrungen öffentlich zu machen, zu dokumentieren, übernimmt das Kölnische Stadtmuseum nun eine der Figuren in seine Sammlung. Dabei reicht die Bedeutung des Themas weit über die katholische Kirche hinaus. Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist kein singuläres Problem einzelner Institutionen, sondern eine Herausforderung, die alle Bereiche der Gesellschaft betrifft und in Vereinen, Schulen, Heimen, Jugendgruppen und Familien ebenso wie in Politik, Beratung und Bildungsarbeit thematisiert werden muss.

× Erweitern Foto: Christopher Goebel (v.l.n.r.): Sascha Pries (wissenschaftlicher Mitarbeiter, Kölnisches Stadtmuseum), Dr. Matthias Hamann (Direktor des Kölnischen Stadtmuseums) und Dennis Josef Meseg (Künstler)

Dr. Matthias Hamann, Direktor des Kölnischen Stadtmuseums, betont die Bedeutung des neuen Objekts für die Sammlung des Hauses: „Als Stadtmuseum haben wir die Aufgabe, die Geschichte Kölns aus vielen Perspektiven zu dokumentieren – auch dort, wo sie schmerzhaft ist und gesellschaftliche Konflikte sichtbar werden. Die Missbrauchsfälle im Umfeld des Kölner Erzbistums und die Debatten um ihre Aufarbeitung haben viele Menschen tief erschüttert, die Stadt geprägt und das Bild von Verantwortung und Vertrauen in Institutionen verändert. Als Stadtmuseum müssen wir dazu beitragen, gesellschaftliche Entwicklungen zu dokumentieren, Fragen aufzuwerfen und die Auseinandersetzung mit ihnen lebendig zu halten.“

Für den Künstler Dennis Josef Meseg war die bewusste Gegenüberstellung der kleinen Kinderfiguren mit dem monumentalen Dom ein zentrales Element seiner Arbeit: „Der Dom ist groß, die Kinderfiguren waren klein – genau darin lag die Wahrheit dieser Installation. Macht wirkt monumental, Betroffene werden oft übersehen. Mit ‚Shattered Souls‘ wollte ich dieses Verhältnis umkehren und den Blick auf diejenigen richten, deren Stimmen zu lange nicht ge-hört wurden. Ich wollte kein dekoratives Mahnmal schaffen, sondern eine Störung. Eine Störung des Wegsehens, eine Störung des Schweigens, eine Störung der bequemen Erzählung, man hat doch schon genug aufgearbeitet.“

Die Übernahme dieser Figur in die Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums gibt der zeitlich begrenzten Kunstaktion und dem Wandel in den öffentlichen Diskussionen nun einen dauer-haften Platz im kulturellen Gedächtnis der Stadt – damit sich auch zukünftige Generationen mit diesen Fragen über den Umgang mit Macht, Missbrauch und gesellschaftlichem Wegsehen auseinandersetzen können.