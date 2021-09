Die diesjährige ART COLOGNE präsentiert sich erneut mit einem beeindruckenden Teilnehmerfeld und ebenso beeindruckender Kunst – von der Klassischen Moderne und Nachkriegskunst bis hin zu zeitgenössischer Kunst und atelierfrischen Werken. Galerien, Kunstsammler, Experten und Kunstbegeisterte können sich auf die unmittelbare Begegnung mit den Kunstwerken und mit der Szene freuen. Parallel zur ART COLOGNE findet die COLOGNE FINE ART & DESIGN mit Kunst, Kunsthandwerk und Design von der Frühzeit bis in die Moderne statt.

Was wird 2021 gezeigt?

× 1 von 3 Erweitern Koelnmesse GmbH: Art Cologne/ Harald Fleissner Art Cologne, Stand Eigen & Art, Ulrike Theusner, New Positions × 2 von 3 Erweitern Koelnmesse GmbH: Art Cologne/Thomas Klerx Art Cologne, Stand Petra Rinck Galerie × 3 von 3 Erweitern Koelnmesse GmbH: Cologne Fine Art & Design/Thomas Klerx Cologne Fine Art, Stand Dr. Schmitz Avila Prev Next

Führende Galerien und Newcomer präsentieren ein breites und hochwertiges Angebot an Kunst aller Preissegmente und Bewegungen. Nach der Pandemiepause 2020 dürfen die BesucherInnen der ART COLOGNE wieder durch Welten international anerkannter, moderner und zeitgenössischer Kunst wandern. Mit Neuzugängen in den Bereichen „Neumarkt“ – hier stellen junge Kunst im Doppelpack ART COLOGNE und COLOGNE FINE ART & DESIGN 2021 Foto: Koelnmesse GmbH/ Art Cologne/ Harald Fleissner Galerien aus – und im Bereich „Contemporary“ – hier sind etablierte Galerien zu sehen – werden der Messe neue Aspekte hinzugefügt. Die Begegnung mit „Klassischer Moderne und Nachkriegskunst“ ermöglichen Galerien und Händler dieses hochklassigen Segments. Erneut prä­sentieren ausgewählte Galerien „New Positions“. Das Förderprogramm verschafft speziell jungen KünstlerInnen und ihren Arbeiten Aufmerksamkeit. Sonderschauen der LBBW und von Queer Budapest setzen eigene Akzente. Auch auf der gleichzeitig stattfindenden COLOGNE FINE ART & DESIGN, die Alte Kunst, angewandte Kunst, Antiquitäten und Design präsentieren, runden Sonderschauen die Messe ab. Hier wird es u.a. mit „Vienna 1900“ um die spannende Zeit des Jugendstils in Wien gehen.

„ART COLOGNE“ und „COLOGNE FINE ART & DESIGN“, Publikumstage 19.-21.11., Koelnmesse, Messeplatz 1 (Deutz), Tel. 82 10, Ö: Fr/Sa 11-19h, So 11-18h, www.artcologne.de & www.colognefineart.de

