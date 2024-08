Kunstgenuss ohne Schwellenangst

Auch die KunstTage Rhein-Erft, die in diesem Jahr bereits zum 36. Mal stattfinden, leisten ihren Beitrag zu 1000 Jahre Abtei Brauweiler. Unter dem Motto 1.000 Jahre Abtei - 1.000 Kunstwerke werden 38 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler das Abteigelände in eine riesige und beeindruckende Galerie verwandeln. Präsentiert werden möglichst alle Facetten der zeitgenössischen bildenden Kunst - Malerei, Skulpturen und Plastiken, Fotografie oder Installationen.

Begleitet und abgerundet wird die Ausstellung wieder durch ein künstlerisch-kreatives Angebot für Kinder und Jugendliche sowie ein kleines musikalisches Rahmenprogramm. Am Samstag findet rund um die Abtei der Rheinische Posaunentag mit Klängen in den Abteihöfen statt, am Sonntag präsentiert uns Christine Högl entspannende Musik auf ihrer keltischen Harfe.

An beiden Besuchertagen verkehrt zu den Öffnungszeiten der KunstTage ein Shuttle-Service der REVG zwischen der Haltestelle Köln Weiden-West (Stadtbahnlinien 1, S 12 und S 19) und der Abtei Brauweiler.

36. KunstTage Rhein-Erft, 07. + 08. September 2024, 11-18h, Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstr. 19, Pulheim, Eintritt Frei.