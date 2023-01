Mit dem aktuellen Projekt der Ausstellungsreihe „Hier und Jetzt“ zeigt die Kuratorin Joanne Rodriguez, wie sich ein antikolonialer Diskurs im Museum gestaltet. So regt etwa die Künstlerin Paloma Ayala mit der Frage: „Does being here brings us closer to what we learn here?” zum Nachdenken an. Antworten darauf möchten die Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig mit den BesucherInnen zusammen am kommenden Kunstspäti finden. Das Publikum ist dabei, wenn ExpertInnen des Postkolonialismus durch die Sammlung führen, die Klangskulpturen von Pavel Aguilar durch das Museum hallen und die BesucherInnen selbst das Kunstwerk von Paloma Ayala erweitern können. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich bis 22 Uhr. Veranstalter: Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig.

Kunstspäti zu „Antikoloniale Eingriffe am Museum Ludwig“, Do 19.01.2023, 18-22h, Museum Ludwig. Es ist keine Voranmeldung nötig. Eintritt: Mitglieder kostenfrei / Gäste zahlen 9/5€.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!