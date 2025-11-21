Mexikanische Farbexplosion für Köln

Aufgrund der überwältigenden Besuchernachfrage wird das immersive Kunsterlebnis VIVA FRIDA KAHLO bis zum 12. April 2026 verlängert! Tauchen Sie ein in die farbenprächtige Welt der legendären mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo – eine Inszenierung, die ihre weltberühmten Werke lebendig werden lässt und das Publikum mit einer Explosion aus Farben, Emotionen und purer Lebensenergie begeistert! Seit Mitte September 2025 verzaubert die Erfolgsshow die Besucherinnen und Besucher in der Alegria Exhibition Hall in Köln-Ehrenfeld – jetzt gibt es noch länger die Chance, dieses außergewöhnliche, sinnliche Erlebnis hautnah zu erleben.

Das immersive Kunsterlebnis VIVA FRIDA KAHLO zeigt eine multimediale Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone Frida Kahlo. Das 360- Grad-Erlebnis entführt die Besucherinnen und Besucher nach Mexiko in die „Casa Azul“ in Coyoacán, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, beginnt zu malen.

„Ich bin nicht krank, ich bin zerbrochen. Aber solange ich malen kann, bin ich froh, dass ich am Leben bin.“ (Frida Kahlo)

Um ganz in die Seele der Künstlerin eintauchen zu können, erwartet die Besucherinnen und Besucher zusätzlich zur immersiven Show eine Virtual Reality Experience. Die Gäste erleben eine Reise durch die Symbolik sowie die Träume von Frida Kahlo und werden Teil von Kahlos Welt. Nach der Virtual Reality Experience lädt die Casa Azul mit ihrem Innenhof zum Verweilen ein. Im sich anschließenden Showroom, dem Highlight der Ausstellung, werden die Besucherinnen und Besucher in Frida Kahlos Welt förmlich hineingezogen. Sie erleben die 1920-er bis 40-er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut, Schmerzen und ungebrochenem Lebenswillen. Dabei erzeugen Rundumprojektionen exotische Farbwelten voller Emotionen und lassen Frida Kahlos Werke auf nie zuvor gesehene Weise erfahren.

Mit Hochleistungsprojektoren werden Kahlos Bilder, die im Original fast winzig erscheinen, zum Leben erweckt und auf bis zu 10 Meter lange und 5,5 Meter hohe Wände sowie auf den Boden der Ausstellungshalle projiziert. Für ein Rundumerlebnis der Sinne, führt eine Sprecherin in der Rolle der Künstlerin mit Originalzitaten durch die erlebbare Gefühlswelt der schon damals emanzipierten Malerin. Ein eigens komponierter Soundtrack untermalt die immersive Inszenierung dabei akustisch. Somit wird ein immersives Gesamterlebnis für die Besucherinnen und Besucher erzeugt, das dem heutigen Zeitgeist entsprechend Transformation, Neuinterpretation und Lichtkunst verbindet. Ein Ereignis nicht nur für Frida Kahlo Fans, sondern für alle, die Kunst in dieser neuen multimedialen Form erleben, mit ihr interagieren und sich aus dem Alltag entführen lassen wollen.

VIVA FRIDA KAHLO – Immersive Experience ist eine wahrhaft mexikanische Farbexplosion der großen Frida Kahlo und ihres beeindruckenden Lebens.

EIN BEWEGTES LEBEN IN BILDERN

Frida Kahlo ist die mit Abstand bekannteste Malerin Mexikos, wenn nicht sogar Lateinamerikas. Die eindringlichen, kleinformatigen Bilder artikulieren Frida Kahlos körperliches und seelisches Leiden, ihre Trauer und ihre Tragik. Ihre Selbstporträts seien der ehrlichste und wahrhaftigste Ausdruck dessen, was sie empfinde, schreibt sie 1939.

„Sie hielten mich für einen Surrealisten, aber das war ich nicht. Ich habe nie Träume gemalt. Ich habe meine eigene Realität gemalt.“ (Frida Kahlo)

Künstlerische Inspirationsquelle für Frida Kahlo ist neben ihr selbst, die mexikanische Folklore mit ihrer unerschöpflichen Farbwelt sowie die Elemente der Natur. Damit erschafft sich Frida Kahlo selbst als Ikone – das traditionelle mexikanische Tehuana-Kostüm wird ihr Markenzeichen und Frida Kahlo selbst zum Symbol ihrer Zeit.

EINE GALIONSFIGUR DER FRAUENBEWEGUNG

Wegen ihrer politischen Gesinnung, ihres Kampfs für Frauen, Indigene und Unterprivilegierte, ihrer Zähheit und ihres unbändigen Willens, sich durch keinerlei Widrigkeiten einer von Machismo geprägten Gesellschaft unterkriegen zu lassen, wird Frida Kahlo seit den 1980erJahren in den USA als Galionsfigur der mexikanischen Frauenbewegung gefeiert. Die Hollywoodverfilmung ihres Lebens im Jahr 2002 mit Salma Hayek in der Hauptrolle trägt gleichfalls zur postumen weltweiten Popularität bei.

FRIDA KAHLOS WERK HEUTE

Frida Kahlos Bilder erzielen hohe Preise; das Gemälde „Raices“ (Wurzeln) wurde 2006 für 5,5 Millionen Dollar versteigert. Es gibt Gerüchte, dass die anonyme Käuferin die Pop-Ikone Madonna gewesen sein soll, die bereits zwei andere Werke Kahlos besitze. Jene Gemälde allerdings, die noch in Frida Kahlos Heimat sind, dürfen gemäß einer Verfügung ihres Erben Diego Rivera Mexiko nicht verlassen.

VIVA FRIDA KAHLO Immersive Experience, bis 12.04.2026, tgl. 10-21h, Alegria Exhibition Hall, Lichtstr. 15, Köln, ab 20€, www.vivafridakahlo.de