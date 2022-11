Honoré Daumier (1808-1879) ist der größte Karikaturist der Kunstgeschichte, der in der noch jungen Technik der Lithographie eine unvergleichliche Meisterschaft entwickelte. Von 1839 bis 1842 schuf er die 30 Blatt umfassende Serie „Les Baigneurs“, die in der Tageszeitung „Le Charivari“ erschien, dem damals wichtigsten Satireblatt Frankreichs. Diese Kunstserie, die lange nicht mehr gezeigt wurde, ist nun im Foyer der Therme Euskirchen zu sehen. Die Farb- und Schwarzweiß-Lithografien sowie Original-Zeitungsseiten von Honoré Daumier aus den Jahren 1839 und 1840 zeigen mit kritischem Witz und humorvoll-ironisch die Absurditäten und Szenerien der Badenden in Frankreich.

Mit allen Sinnen – Kunst in der Therme Euskirchen: die Ausstellung wird bis Ende November im Foyer zu sehen sein, Täglich geöffnet von 10-23h, der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Thermen & Badewelt Euskirchen, Thermenallee 1, 53879 Euskirchen.

Weitere Infos zur Thermen & Badewelt Euskirchen unter: www.badewelt-euskirchen.de

