Morgen startet die Kölner Museumsnacht

Die ART COLOGNE macht den Auftakt: Mit dem Museumspass ist der Messebesuch bereits am Nachmittag möglich. Am Abend öffnen zwölf Museumsorte und rund 20 Pop-ups ihre Programme. Zur Rückkehr der Kölner Museumsnacht ergänzen Konzerte, Führungen und Workshops die Ausstellungen auf beiden Rheinseiten.

Zirkus im Museum, Vinyl im MAKK

Im Foyer des Museums Ludwig verbindet Project KAAY bei „Lutz Horizontal“ Live-Musik, Zirkus und Text. Im MAKK stehen eine Schallplattenbörse, DJ-Sets und ein Workshop mit Streichholzschachteln auf dem Programm. Die Kinderrockband Pelemele spielt im Römisch-Germanischen Museum im Belgischen Haus. Im Deutzer Hafen verabschiedet sich das temporäre Museum TEMPO K mit einer Finissage.

Unter dem Rhein und auf dem Wasser

Bei Führungen durch den Fernwärmetunnel der RheinEnergie geht es rund 25 Meter unter den Fluss. Die Plätze sind begrenzt, der Zugang erfolgt ausschließlich am Kennedy-Ufer. Auf dem Wasser verbindet die MS RheinPerle den Rheinauhafen mit dem Anleger am Dom und Hauptbahnhof. An Bord läuft kölsche Musik über Kopfhörer.

KVB-Shuttlebusse verbinden mehrere Veranstaltungsorte, darunter Neumarkt, Rheinauhafen und KunstWerk. In der Rausgegangen-App lässt sich aus den Programmpunkten eine eigene Route zusammenstellen. Tickets sind auch am Veranstaltungstag online erhältlich.

INFO Kölner Museumsnacht, 07.11.2026, 18–1h, ART COLOGNE 16–19h, Köln, 20€, ermäßigt 10€, jeweils zzgl. Gebühren. Die An- und Abreise im VRS ist im Museumspass enthalten. Programm und Tickets.