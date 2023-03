Objekte, Kunst, Schmuck, Mode & Design

Zwei Wochen vor Ostern ist der Gutshof Engelshof wieder randvoll mit tollen Werken aus Holz, Metall, Textil, Glas und Stein. Am 25. und 26. März 2023 präsentieren 130 Kunsthandwerker, Künstler und Kreative auf dem 58. Kunsthandwerkermarkt im Engelshof eine vielfältige Auswahl ihrer professionell handgefertigten Produkte aus den Bereichen Schmuck, Mode, Keramik, Kunst, Fotografie, Papeterie, Accessoires, Kindersachen, Upcycling uvm. In vier Sälen und im Innenhof gibt es viel zu entdecken. Modernes Kunsthandwerk ist die neue Formel. Nachhaltigkeit bei Produkten des täglichen Bedarfs auf einem Kunsthandwerkermarkt? Upcycling von ausgedienten Skateboards zu kunstvollen Messergriffen? Es wird ein interessantes Wochenende mit vielen nützlichen Produkten, die in dieser Form und Qualität bisher noch recht wenig bekannt sind.

Wenn sich zum Osterfest die Familie und die Freunde treffen, die Kinder voller Erwartung sind, ist nicht nur Dekoration angesagt. Ein kleines Geschenk oder ein originelles Mitbringsel findet man im Engelshof so ganz nebenbei, ohne zu suchen hat man höchstens die Qual der Wahl. Feine Food Stände, süß und herzhaft, sorgen für kulinarische Momente; viele Leckereien wie Pralinen, Dips, Käse, Salatdressing, Schnäpse und Marmeladen gibt es auch zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten꞉ Sa. ‑ So. 11꞉00‑18꞉00 Uhr

Tageskarte 6 €, Kinder frei

Location꞉ Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln

Veranstalter꞉ Kunst und Kultur

Kostenfreie Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe, Schulhof Berlinerstrasse in begrenzter Anzahl. Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen꞉ Linie 7, Haltestelle Berlinerstrasse.#

