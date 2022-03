Photographische Konzepte und Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation

Mit Photographien von Eugène Atget, Lawrence Beck, Laurenz Berges, Karl Blossfeldt, Ursula Böhmer, Christian Borchert, Natascha Borowsky, Paul Dobe, Hans Eijkelboom, Folkwang-Auriga Verlag, Bernhard Fuchs, Candida Höfer, Fred Koch, August Kotzsch, Andreas Mader, Francesco Neri, Simone Nieweg, Gabriele und Helmut Nothhelfer, Albert Renger-Patzsch, Andrea Robbins/Max Becher, Judith Joy Ross, Martin Rosswog, August Sander, Oliver Sieber, Antanas Sutkus, Jerry L. Thompson, Albrecht Tübke.

Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur begeht 2022 das 25. Jahr ihres Ausstellungsprogramms im Kölner Mediapark. Aus diesem Anlass wird in zwei Ausstellungsteilen mit jeweils eigenen Schwerpunkten der Sammlungsbestand umfangreich vorgestellt. In der ersten aktuellen Laufzeit stehen mit über 400 Exponaten die zentralen Themen „Porträt, Landschaft, Botanik“ im Mittelpunkt, die durch 25 historische und zeitgenössische künstlerisch-photographische Positionen beispielhaft veranschaulicht werden.

August Sander, dessen Archiv einer der Ausgangspunkte der institutionellen Arbeit ist, hat mit seinem Kulturwerk „Menschen des 20. Jahrhunderts“, in der Ausstellung mit über 50 Originalabzügen präsentiert, das photographische Porträt in eine innovative, sachlich dokumentarische Dimension geführt. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit Hunderten von Bildern erarbeitet, folgt „Menschen des 20. Jahrhunderts“ einem, Mitte der 1920er-Jahre schrittweise umgesetztem Konzept definierter Gruppen und Mappen.

× 1 von 5 Erweitern Andreas Mader: Rojan und Herveva, 2017, aus der Serie „Die Tage Das Leben“ © Andreas Mader × 2 von 5 Erweitern August Sander: Bauernpaar – Zucht und Harmonie, 1912 © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst, Bonn 2021 × 3 von 5 Erweitern Jerry L. Thompson: North Fifth Street off Bedford Avenue towards Berry Street, 19 June 2016 © Jerry L. Thompson × 4 von 5 Erweitern Judith Joy Ross: Polizist / Policeman, Bethlehem, Pennsylvania, 1990 © Judith Joy Ross × 5 von 5 Erweitern Andrea Robbins und Max Becher: Franklin Willmore, 1999-2001, aus der Serie „Americans of Samaná“ © Andrea Robbins und Max Becher Prev Next

Die Gegenüberstellung von August Sanders Porträts mit Werkgruppen nachfolgender Künstlergenerationen macht nachvollziehbar, wie diese das Konzept aufgreifen und weiterentwickeln: Etwa fragen die mit „Ode an August Sander“ (Hans Eijkelboom, 1981) betitelten Aufnahmen von Passanten in einer Fußgängerzone nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die Reihe „Türken in Deutschland“ (Candida Höfer 1975/76) wirft Fragestellungen nach Identität, sozialen und familiären Strukturen sowie wirtschaftlichen Lebensbedingungen auf. Die in den Straßen von Williamsburgh/New York entstandenen Farbporträts junger Frauen und Männer (Jerry L. Thompson, 2013-2016) fallen durch Kleidungsstil, Tattoos und Haarfarben auf. Phänomene, die ein Zeichen der Zeit sind und aller Individualität zum Trotz bestimmten Clustern und Konventionen unterworfen sind. Dokumentarische Projekte, die über längere Zeiträume verfolgt werden, wie die Reihe „Die Tage Das Leben“ (Andreas Mader, seit 1988/89) machen den Einfluss und das Vergehen von Zeit noch einmal auf andere Art und Weise anschaulich.

Die Themenkreise Landschaft und Botanik sind mit dem Porträt in vielerlei Hinsicht verbunden. Landschaft als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum menschlichen Daseins bildet zudem ebenfalls Zeitphänomene ab (August Sander, Simone Nieweg). Botanische Studien, porträthaft dargestellt, mögen dabei zu naturhaften Individuen erwachsen, oder auch in die Welt der Ästhetik und des Skulpturalen verweisen (Karl Blossfeldt, Paul Dobe).

Im Vergleich der zahlreichen unterschiedlichen Bildreihen unterstreicht die Ausstellung in eindrücklicher Weise, dass das verbindende Kriterium des Sachlich-Dokumentarischen, einhergehend mit einer konzeptuellen Vorgehensweise, für die Aktivitäten der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur nachhaltig wegweisend ist. In der zweiten Ausstellung, die ab dem 2. September folgen wird, treten dann die verwandten Bereiche „Urbanes Leben, Architektur, Industrie“ in den Vordergrund. Vielfältige Bezüge zwischen den beiden Präsentationen werden zu entdecken sein.

Im März gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm zur Ausstellung: Am Sonntag, 6. März um 15 Uhr steht die monatliche Themenführung unter dem Titel „August Sanders Porträtkonzept und sein Einfluss auf nachfolgende Generationen“. Auf die Reise durch einen Zauberwald begeben sich die jungen Detektivinnen und Detektive in der der Ausstellung am Samstag, 12. März um 15 Uhr. Ein Kurzfilmabend zu dieser Ausstellung mit dem Thema „Porträt, Landschaft, Botanik – zeitloser Stoff für filmische Dokumente und Experimente“ findet am Montag, 14. März im Kölner Filmhaus statt. Eine Kuratorinnenführung steht am Donnerstag, 31 März um 18 Uhr auf dem Programm. Die regulären Sonntagsführungen finden außer am ersten Sonntag des Monats immer um 15 Uhr statt.

Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln, weitere Infos unter www.sk-kultur.de

