Hundert Papierarbeiten erwarten das Publikum im August bei der ersten großen Präsentation des Response-Art Projektes im Künstlerforum Bonn. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Künstlerin und Kuratorin Reni Scholz. Während der Lockdowns in den ersten zwei Jahren der Corona-Pandemie brachen Ausstellungen, Einnahmequellen und auch der kreative Austausch für die meisten Kunstschaffenden weg. Um nicht völlig in der Isolation zu erstarren, beschäftigte sich Reni Scholz mit der Frage, wie mit neuen Kommunikationsformen dieser Situation begegnet werden könnte. Die Antwort war das Response-Art Projekt: Als Vorlage diente eine weiße Gaufrage mit kreisrunden Deckelformen. Der Aufruf an Künstlerinnen und Künstler lautete, diesen Prägedruck durch die jeweils eigene Technik in ein kollaboratives Kunstwerk zu verwandeln.

Benefiz-Aktion

Zeitgleich mit der Ausstellung startet der Benefizverkauf der entstandenen Kunstwerke. Alle am Projekt teilnehmenden Künstler haben umsonst gearbeitet und waren damit einverstanden, dass die Erlöse durch den Verkauf ihrer Werke an den Verein KUNST HILFT GEBEN e.V. gehen - zur Unterstützung von Ukraine-Kriegsopfern und Obdachlosen. Auf www.response-art.com können die Kunstwerke schon vorher eingesehen und ab der Vernissage erworben werden. Die Zahlung ist auch über PAYPAL möglich. Mit der Finissage endet der Verkauf. Wer den Start des Benefizverkaufs nicht verpassen möchte, kann sich für den Newsletter eintragen.

RESPONSE ART - Benefiz-Ausstellung, Künstlerforum Bonn, 07.-28. August. So 07.08., 12h: Vernissage mit musikalischem Beitrag von Duo Antigua

