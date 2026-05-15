Rocklegenden abseits des Scheinwerferlichts

Mit einer Vernissage startete am gestrigen Donnerstagabend die Ausstellung „Backstage“ in der Galerie Aachener Eins Eins 4. Diese zeigt Fotografien des Rockpalast-Exklusiv-Fotografen Prof. Manfred Becker aus den 70er und 80er Jahren – mit persönlichen Momentaufnahmen hinter den Kulissen von Iggy Pop, BAP, The Who, The Police, Nena, den Red Hot Chili Peppers und weiteren Musiklegenden.

Anders als klassische Konzertfotografie richtet Becker seinen Blick nicht auf die große Inszenierung auf der Bühne, sondern auf intime, rohe und authentische Momente abseits davon. Als Exklusiv-Fotograf hatte er in der damaligen Rockpalast-Ära Zugang zu Situationen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen blieben: Anreise im Tourbus, Begegnungen im Backstage-Bereich, Sekunden bevor das Konzert beginnt.

Gerade im bewussten Kontrast zur heutigen stark inszenierten Bildkultur machen Beckers Fotografien sichtbar, was den Rockpalast auszeichnete: künstlerische Freiheit, mediale Offenheit und dokumentarische Ehrlichkeit.

Zu sehen sind zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers kurz vor ihrem Auftritt auf der Loreley, Rory Gallagher mit Gitarre auf dem Bett oder Iggy Pop, der der Kamera die Zunge herausstreckt.

BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken gab am Vernissage-Abend persönliche Einblicke

Expand Foto: © Stephan Wirwalski Becker und Niedecken bei der Vernissage von "Backstage"

Ein besonderer Gast der Vernissage war Wolfgang Niedecken. Kaum ein Künstler ist so eng mit dem Rockpalast verbunden wie der BAP-Frontmann: Er erlebte das Format zunächst als Fernseh-Zuschauer, später vor Ort und schließlich selbst auf der Bühne. Gemeinsam mit Prof. Manfred Becker gab er den Gästen Einblicke in die Rockpalast-Ära und in eine Zeit, in der Musikgeschichte live geschrieben wurde.

Eins der Highlights der Ausstellung ist ein Foto von Wolfgang Niedecken gemeinsam mit Rockpalast-Initiator Peter Rüchel – ein Bild, das Musik- und Fernsehgeschichte verbindet. Mit Rockpalast-Gründer Peter Rüchel verband Niedecken eine jahrzehntelange Freundschaft und mit Fotograf Manfred Becker tiefer gegenseitiger Respekt.

Im Gespräch erinnerte Niedecken an die besondere Atmosphäre des Formats und an die persönliche Nähe seiner Vorbilder wie Rockmusiker Rory Gallagher. Zum Abschluss griff der früher auch als „kölscher Dylan“ bezeichnete Musiker zur Mundharmonika und Gitarre und setzte damit einen persönlichen Akzent an einem Abend voller Rockpalast-Erinnerungen.

Der Rockpalast: Eine Fernsehrevolution – live und ungeschnitten

Mitte der 70er Jahre entwickelten der Redakteur Peter Rüchel (†) und Regisseur Christian Wagner für den WDR ein Format, das Geschichte schrieb: Der Rockpalast, unter anderem aus der Essener Grugahalle in alle TV-Länder der Eurovision übertragen, machte viele Bands über Nacht bekannt. Denn was heute selbstverständlich wirkt, war viele damals neu: die Live-Übertragung von Rockmusik. Bands wie Mother’s Finest. ZZ Top. U2. Van Morrison. Red Hot Chili Peppers, die heute ein wichtiger Teil der Rockgeschichte sind, feierten hier ihre Europa-Premieren.

Kostenlose Ausstellung „Backstage“ , Zeitraum: 14. Mai bis 4. September 2026, Öffnungszeiten: Werktags 9:00 –17:00 Uhr, Ort: Galerie Aachener Eins Eins 4, Aachener Straße 114, 50674 Köln, Weitere Infos: Online abrufbar