Stein gewordene Geschichte

Colonia Romanica XXXX - Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e.V.

Unbekannt, verloren .oder museal verwahrt – der 40. Band der Colonia Romanica eröffnet neue Perspektiven auf Geschichte und Ausstattung der großen romanischen Kirchen Kölns, die immer noch zahlreiche Geheimnisse und Überraschungen in sich bergen.

Warum sind etwa St. Ursula oder St. Gereon mit dem Ehrentitel »Basilica minor« ausgezeichnet und was bedeutet dies? Wie gelangte ein Kalkstein aus St. Severin mit der Darstellung einer Sirene ins Museum Schnütgen? Welche Funktion hatte die sogenannte Taufkapelle in St. Kunibert? Und welche heute verschwundenen Wandmalereien schmückten einst den Marienchor in St. Andreas?

Die Autorinnen und Autoren des neuen Jahrbuches widmen sich interessanten Fragestellungen und erzählen spannende Geschichten über Kölns bedeutenden Kirchenbauten. In erhellenden Beiträgen legen sie den Blick auf Details frei, widmen sich thematischen Einzelaspekten und fassen erkenntnisreiche Forschungsergebnisse zusammen. Die Texte von Hans-Otto Brinkkötter, Andrea Dauber, Miriam Guth, Martin Lehrer und Adam Stead eröffnen neue aufschlussreiche Einblicke und regen zur vertiefenden Lektüre an. Hervorragend bebildert mit Fotografien von Stephan Kube lädt der Jubiläumsband dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken und Verborgenes ans Licht zu holen.

Die Jahresgabe des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e. V. erscheint seit 1986, seit 2025 im Emons Verlag.

Band 40 ist seit dem 15. September erhältlich.

Colonia Romanica XXXX; Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e.V. Mit zahlreichen Fotografien; Hardcover; Köln: Emons Verlag 2026, ISBN 978-3-7408-2982-7; 128 Seiten