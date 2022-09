Van Gogh Alive kommt endlich nach Köln

Van Gogh Alive ist ein immersives Kunst- und Unterhaltungserlebnis, das bereits über 8,5 Millionen Menschen in mehr als 70 Städten auf der ganzen Welt inspiriert hat. Zuletzt in Hamburg und in Palma de Mallorca zu sehen, wird diese multisensorielle Erfahrung schon in Kürze auch für die Besucher in Köln möglich sein.

Van Goghs Werke werden seit über hundert Jahren auf der ganzen Welt ausgestellt – aber noch nie auf diese Weise. Auf knapp 1.200m2 präsentiert „Grande Experiences“ eine immersive Ausstellung für die ganze Familie. Vom ersten Augenblick an lädt eine lebendige Symphonie aus Licht, Farben, Klang und Düften dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne zu genießen. Über 3.000 Bilder werden von eindringlicher, klassischer Musik begleitet und verwandeln den Ausstellungsraum in ein Gesamtkunstwerk. Große und kleine Besucher können auf den riesigen Projektionen und kräftigen Farben von Van Goghs detailreichem Werk spazieren, spielen und sich dabei ganz von ihrer Intuition leiten lassen.

Van Gogh Alive ermöglicht es den BesucherInnen, ganz in die Welt des berühmten Künstlers einzutauchen und einen neuen, unerwarteten Umgang mit Kunst zu entdecken. Van Goghs Meisterwerke werden lebendig und mit allen Sinnen greifbar – eine lehrreiche, faszinierende Erfahrung, die zugleich Spaß garantiert.,

Van Gogh Alive, 03.10.–26.12., Tägl. 10-20h, Dock2, Hafenstraße 1, Köln, ab 17€

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!