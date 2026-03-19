Vom 17. April bis 28. Mai zeigt der Fotograf und Künstler Joachim Rieger im Schuhhaus ZUMNORDE auf der Schildergasse 51-53 in Köln seine Fotoausstellung „Venedig – ein Lebensgefühl“.

„Wer bereit ist, anders zu schauen und sich auf den Rhythmus dieser besonderen Stadt einzulassen, entdeckt eine Gelassenheit, die Venedig zu einem einzigartigen Ort gemacht hat“, schwärmt Joachim Rieger. Dabei richtet sich sein Blick weniger auf die bekannten Sehenswürdigkeiten als auf die stilleren Momente der Lagunenstadt - Szenen des venezianischen Alltags.

Aus diesen Eindrücken entstehen in seiner Manufaktur FotoKunst im Quadrat besondere KunstObjekte. Die Fotografien werden in Handarbeit auf Materialien wie Holz, Stein & Fliesen gefertigt. Upycling spielt dabei eine große Rolle. Für diese Ausstellung treten die Werke bewusst in einen Dialog mit dem Raum des Schuhhaus ZUMNORDE. Zwischen Stoffen, Leder und Formen der Schuhe entfalten die KunstObjekte ihre eigene Präsenz. Unterschiedliche Materialien begegnen sich, bilden Kontraste und ergänzen sich zugleich – Kunst- und Schuhhandwerk schmiegen sich regelrecht aneinander.

Die Arbeiten verteilen sich im gesamten Schuhhaus. Besucher:innen sind eingeladen, sich auf eine kleine Reise durch Venedig zu begeben – zwischen Schuhen und handgefertigter FotoKunst. Venedig ist mehr als eine Stadt – es ist ein Lebensgefühl.

Den Abschluss der Ausstellung bildet eine Finissage am 28. Mai ab 18 Uhr.