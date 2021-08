Unter den Titeln „Verbotene Zonen“ und „Große Prozesse“ steht noch bis zum 29. August die Doppelausstellung mit rund 120 Gemälden und Zeichnungen von Hartmut Neumann (*1954) und Wolf Hamm (*1974) im Max Ernst Museum Brühl des LVR auf dem Programm.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zum Künstlergespräch mit Wolf Hamm im Bereich „Große Prozesse“ am Freitag, 27. August, 16 Uhr, sowie zur Finissage der Ausstellung, bei der die Künstler Hartmut Neumann und Wolf Hamm vor Ort für Gespräche zur Verfügung stehen, am Sonntag, 29. August, 15-18 Uhr.

Hartmut Neumanns großformatige Landschaftsvisionen lassen eine ganz eigene, utopische Sicht auf die Natur erkennen und thematisieren das Verhältnis von Naturgewalten und Zivilisation. Auch Wolf Hamms farbintensive Arbeiten, die in der Technik der Hinterglasmalerei erstellt sind, ziehen die Betrachtenden gleichsam in einen visuellen Strudel. In der ersten Doppelausstellung des Museums mit zeitgenössischen Künstlern lassen sich zwei unterschiedliche aktuelle Positionen in der Auseinandersetzung mit dem Werk von Max Ernst und surrealen Bildstrategien entdecken.

Weitere Informationen: www.maxernstmuseum.lvr.de

