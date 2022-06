Verlängert: Photographische Konzepte und Kostbarkeiten

Einen weiten Einblick in die hauseigenen Bestände bietet die aktuelle, über 400 Exponate umfassende Ausstellung der Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur. Bis zum 21. Juli verlängert wurde jetzt „Photographische Konzepte und Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation. Teil 1 – Porträt, Landschaft, Botanik“. Die Schau veranschaulicht beispielhaft 30 historische und zeitgenössische künstlerisch-photographische Positionen. Mit ihrem ganzjährigen Ausstellungsprojekt begeht die Photographische Sammlung das 25. Jahr ihres Ausstellungsprogramms im Kölner Mediapark: In einer zweiten Ausstellung, die plangemäß ab dem 2. September folgen wird, treten dann die verwandten Bereiche „Urbanes Leben, Architektur, Industrie“ in den Vordergrund.

„Photographische Konzepte und Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation. Teil 1 – Porträt, Landschaft, Botanik“. Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, Köln, alle Führungen und Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung unter: www.sk-kultur.de/aktuell/kalender

