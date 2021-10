Vorhang auf für die Kunst

×

Bei Brett Charles Seiler (geboren 1994, lebt und arbeitet in Kapstadt) stehen Gender und Sexualität im Vordergrund, die sowohl in Gemälden als auch in sulpturalen Objekten verarbeitet werden. Brett Charles Seiler, Luvuyo and Daniel, 2021, Bitumen und Dachfarbe auf Leinwand, 126 x 96 cm