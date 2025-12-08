In der Ausstellung „Winterwerke“ in der Galerie Kunstraub99 in Köln begegnen sich etablierte Künstlerinnen und Künstler und Studierende sowie Absolventinnen der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Im Zentrum steht der künstlerische Dialog zwischen Generationen – zwischen Erfahrung und Aufbruch, zwischen Tradition und neuen Impulsen.

Das Konzept ermöglicht jungen Kunstschaffenden erste Einblicke in den Galeriebetrieb und schafft zugleich eine Plattform des Austauschs mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. So entsteht ein spannender Dialog der Generationen – frisch, inspirierend und lebendig.

Ein besonderes Merkmal der Galerie Kunstraub99 ist ihre Verbindung von Kunst, Kultur und Kulinarik: Im angeschlossenen „Le Bistrot 99“ werden während der Ausstellungszeit weitere Exponate präsentiert. Betreiberin Heike Iserlohe, selbst Malerin, führt dieses Ensemble aus Kunst und Gastlichkeit seit 18 Jahren mit großer Leidenschaft.

Teilnehmende KünstlerInnen:

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft: Isabel Elgert · Can Maurizio Moretti · Lara Noack · Leonie Puschmann · Tobias Rummel

Galerie Kunstraub99: Romain Burgy · Adam Karamanlis · Claus Knobel · Marina Popkova-Sologub ·Cocco Santamuerte · Sergej Sologub · Tim David Trillsam

Gastkünstler aus Tansania: George Haule

Galerie Kunstraub99, Aachener Straße 1009, 50858 Köln, bis 17.1.2026, Ö: Mo-Fr 10-22, Sa 18-22