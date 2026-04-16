Wo Kunst lebendig wird

Kunst ist weit mehr als nur ein Exponat an der Wand, sie ist ein Dialog, ein Abenteuer und manchmal eine ganz persönliche Entdeckung. Vom 23. bis 26. April 2026 verwandelt sich die XPOST Köln in ein pulsierendes Zentrum für zeitgenössische Positionen. Die elfte Ausgabe der Discovery Art Fair lädt dazu ein, Kunst in einer Atmosphäre zu erleben, die so dynamisch und offen ist wie die Werke selbst.

Ein Panorama der Vielfalt

Auf rund 4.000 Quadratmetern präsentieren 117 ausgewählte Galerien und Kunstschaffende aus 16 Ländern tausende Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie und digitale Kunst. Die Mischung ist das Erfolgsrezept: Etablierte Größen treffen auf zahlreiche junge Stimmen, die hier oft ihr Köln-Debüt feiern. Diese hohe Quote an Neuentdeckungen verleiht der Messe eine besondere Frische und bietet Raum für Handschriften jenseits der gängigen Marktmechanismen.

Mutige Konzepte und technologische Neugier

Die künstlerische Bandbreite reicht von klassischer Ästhetik bis zu provokanten Installationen. Dennis Josef Meseg irritiert in „Kinderland ist abgebrannt“ mit hunderten Barbiepuppen, Superhelden und Spielzeugfragmenten, die am Messestand auf BDSM-Mobiliar und das Setting eines Dominastudios treffen, während der Schweizer Bildhauer Philipp Käppeli gebrauchte Spazierstöcke in eine fast schwebende Skulptur verwandelt. Ein technologisches und handwerkliches Highlight setzt Peter Lindenberg mit seiner 5 Meter hohen Skulptur „Ikarus“: Er veredelt einen originalen Cessna-Flügel mit glänzendem Schlagmessing und übersetzt so den antiken Mythos in ein kraftvolles Sinnbild für menschlichen Aufbruch.

Lokale Akzente der Kölner Kunstszene

Die lokale Szene präsentiert sich gewohnt stark und facettenreich. Die Galerie Grevy zeigt etwa Robert Hubers kristalline Sitzobjekte, während Lukas Moll in seinen Ölporträts den Themen Identität und Verletzlichkeit nachspürt. Den Puls der Stadt fangen Daniel Lisson mit seinen dynamischen Siebdruck-Collagen sowie das Netzwerk 4RT by odoART ein, die beide auf ihre Weise die vielschichtigen Facetten des urbanen Lebens spiegeln. Einen tiefgründigen Fokus setzt das Studio ZEHN, das mit seinen Arbeiten leidenschaftlich für die unantastbare Würde des Menschen eintritt.

Kunst zum Greifen nah

Die Discovery Art Fair zeichnet sich durch ihre einladende, fast atelierartige Stimmung aus. Der direkte Austausch zwischen Publikum, Galerien und Kunstschaffenden steht im Mittelpunkt. Hier erfährt man aus erster Hand mehr über Materialien und Konzepte. Zudem bewegen sich viele Werke in einem preislichen Rahmen, der den Einstieg in das Sammeln von Originalen ermöglicht.

Die Entdeckermesse bleibt ein wichtiges Experimentierfeld für Talente und ein Forum für alle, die neugierig auf die Kunst von heute sind. Ein Wochenende voller Inspiration erwartet Sie in der Domstadt.

× 1 von 2 Erweitern Holger Peters × 2 von 2 Erweitern Holger Peters Prev Next

Eckdaten zur Messe:

Discovery Art Fair Cologne 2026

24. – 26. April 2026 | Opening 23. April 2026

XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Öffnungszeiten:Freitag – Samstag: 11:00 bis 20:00 Uhr | Sonntag: 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt inklusive Messekatalog: Samstag/Sonntag 20€ / ermäßigt 15€

Am Messe-Freitag ist der Eintritt kostenfrei

Online Tickets & weitere Informationen: discoveryartfair.com