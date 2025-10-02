XX. Kunstnacht More than Friends

Der Veranstalter job&jungekunstfreunde richtet am 11. Oktober 2025 die XX. Kunstnacht im Museum Ludwig aus. Unter dem Motto „More than friends“ bündelt das Jubiläum ein vielfältiges Programm aus Kunst, Musik, Live-Performances und Begegnungen. Zentrum ist die neu eröffnete Sonderausstellung „Fünf Freunde“ zu den queeren Pop-Art-Protagonisten Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Merce Cunningham und John Cage; rund 30 Kurzführungen bieten neue Perspektiven auf Ausstellung und Sammlung. Ergänzend: Performances der Sängerin Cage, von Overhead Project und Schauspieler Guliver Vito; „Bitchy-Bingo“, eine Lesung von Ole Liebl („Freunde lieben“), Face-Gem-Studio, Kreativangebote und ein Beziehungsorakel mit Julia Nitschke. Für den musikalischen Rahmen sorgen DJ Jeremy Reinhard (20–23 Uhr) sowie Savsannah (E.P.I.Q) und Freddy Deckert (Morning Glory).

Kunstnacht, 11.10., 19-23h, DJ-Set & Drinks im Foyer 23-3h, Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, Köln, 20/15€, www.kunstfreunde.koeln