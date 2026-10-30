„Let’s Dance“ kommt mit seiner siebten Live-Tour in die Kölner LANXESS arena. Neben prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen die Profitänzerinnen und Profitänzer sowie die Jury der RTL-Sendung auf der Bühne. Daniel Hartwich übernimmt die Moderation. Die Tanzdarbietungen werden von wechselnden Kostümen und Bühneneffekten begleitet.

Für die Tour sind Anna-Carina Woitschack, Milano, Joel Mattli, Jan Kittmann, Esther Schweins und Rúrik Gíslason angekündigt. Als Special Guest gehört außerdem Nadja Benaissa zum Aufgebot. Die prominenten Gäste bringen ihre Erfahrungen aus der Fernsehsendung auf die Tourbühne und treten gemeinsam mit den Tanzprofis auf.

Die Besetzung unterscheidet sich bei einzelnen Stationen. Für Köln nennt die Ankündigung keine Abweichungen vom allgemeinen Touraufgebot.

Let’s Dance – Die Live-Tour 2026, 03.12.2026, 19:30h, LANXESS arena, Willy-Brandt-Platz 3, Köln, ab 69,90 € zzgl. Gebühren