Mit Muskelkraft zum Hörgenuss: „Movimento - Die musikalische Radtour am Rhein“ feiert am 12. September 2021 Premiere. Am Tag des offenen Denkmals präsentiert Movimento ein abwechslungsreiches Programm vorbei an Schlössern und Klöstern, Auen und Baggerseen mit Kurzkonzerten, Kleinkunst und Besichtigungen. Ob auf sportlichen 28 oder familienfreundlichen zehn Streckenkilometern– Programm, Strecke und Tempo kann jeder selbst entscheiden.

„Movimento - Die musikalische Radtour am Rhein“, 12.09., diverse Locations, weitere Infos unter: www.movimento-fahrradkonzert.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!