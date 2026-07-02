10cc Deutschlandtour

Individuell, genial und kommerziell auch bei Kritikern erfolgreich sind 10cc eine der einflussreichsten und langlebigsten Bands der Popgeschichte. Dies zeugt von der Qualität ihrer zeitlosen Songs. Wer kennt nicht die Radiolieblinge wie „I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“, „Things We Do For Love“, „Wallstreet Shuffle“, „Donna“, u.v.a. – das ist nicht einfach Pop, das ist ART-POP oder sogar PROG-POP! 10cc haben mehr als 30 Millionen Alben weltweit verkauft und die Band tourt weiterhin über den ganzen Globus, mit ausverkauften Konzerten, zB.. in der Royal Albert Hall oder Carnegie Hall.

Gründungs- und weiterhin führendes Mitglied der Formation ist Graham Gouldman, dessen Status als einer der wichtigsten Songwriter unumstritten ist – bestätigt erst kürzlich durch seine Aufnahme in America’s Songwriter’s Hall of Fame in New York. Hits für Bands wie The Hollies (u.a. „Bus Stop“), Herman’s Hermits („No Milk Today“) oder The Yardbirds („For Your Love“, „Heart Full of Soul“) stammen aus seiner Feder. In den 70er Jahren, als die Charts von den vielleicht kreativsten und schillerndsten Popstars der Popgeschichte dominiert wurden, wie David Bowie, Queen, Elton John oder Rod Stewart, waren 10cc nicht so sehr auf das Celebrity-Image fokussiert, sondern konzentrierten ihre Energie auf die Produktion höchst anspruchsvoller Rocksongs.

Alle Bandmitglieder hatten damals unterschiedliche Einflüsse, erzählt Gouldman. “Mich haben Leute wie Burt Bacharach und Hal David, Jimmy Webb, Eddie Cochran, Buddy Holly und die Everly Brothers beeindruckt. Eric Stewart war der Rock’n’Roll, Blues- und R&B-Typ, während Kevin Godley und Lol Creme eher auf die künstlerischen und Avantgarde-Acts standen, Jacques Brel eingeschlossen. Und das machte 10cc aus.“ Mit „Donna“ kam 1972 dann der Durchbruch und 10cc belegten Platz 2 der UK Charts. Alle vier Bandmitglieder sangen, spielten Instrumente und produzierten, so dass keiner eine exponierte Rolle innerhalb der Band innehatte. „Die Kombination von uns vieren im kreativen Prozess machte den Unterschied“ sagt Gouldman. 10cc brauchte auch keinen externen Producer. So erfuhr ihr Album „The Original Soundtrack“ von 1975 breite Zustimmung bei Publikum und Medien.

Nach dem Album „How dare you“ trennten sich Godley und Creme von dem Quartett. Alle Bandmitglieder verfolgten sehr erfolgreiche, eigene Karrieren. Gouldman und Stewart bescherten 10cc weiterhin große Erfolge, produzierten bis in die 90er weiter 10cc-Alben. 2006 brachte Universal ein „Best-of“ Album heraus und 2012 zum 40-jährigen Jubiläum eine 5 CD-Box mit 80 Titeln. Obwohl Graham Gouldman seit den 80ern auch andere Projekte verfolgt, sagt er, dass die aktuelle Formation der Band 10cc (zwei weitere Mitglieder sind seit den 70ern dabei) Jahr um Jahr gefragter würde. Das sei wunderbar, denn die Band liebe das Touren und freue sich, heute ein generationenübergreifendes Publikum anzusprechen, nicht nur die Fans von damals.

Hier sind die Daten für 26 in Deutschland:

10cc – And Another Bloody Greatest Hits Tour

23.09.26 Aachen – Eurogress

24.09.26 Worms – Das Wormser Theater

25.09.26 Bonn – Brückenforum

26.09.26 Aschaffenburg – Colos-Saal

27.09.26 Baden-Baden – Rantastic

Die Tournee wird Ende April bis Mitte Mai 2027 fortgesetzt