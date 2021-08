Im letzten Jahr feierte Stefan Knittler das 10-jährige Jubiläum von „KNITTLER spielt P/op KÖLSCH“ und schon steht 2021 ein weiteres, echt kölsches Jubiläum an: „11 Jahre P/op KÖLSCH!“. Sion Kölsch, der neue Kölsch-Partner von Knittler, freut sich auf neue musikalische Interpretationen. Denn zum 11-jährigen hat Stefan Knittler wieder jede Menge „Welthits op Kölsch“ im Gepäck, wie immer gespielt von der „besten Band der Welt“ und mit den „besten Gästen der Welt“.

In diesem Jahr bereichern diese Gäste den Abend:

Henning Krautmacher von den Höhner

Mike Kremer von Miljö

Oliver Niesen von Cat Ballou

Flo Peil und Bastian Campmann von Kasalla

Stefan Knittler und seine Gäste präsentieren den Besucher:innen einmal mehr jede Menge musikalischer Überraschungen . So gibt es neue kölsche Versionen von The Cure, Coldplay, Joe Dolce und Simon & Garfunkel. Außerdem möchte sich Stefan vor zwei leider jüngst verstorbenen Menschen aus der Musikwelt mit einer musikalischen Huldigung verneigen.

Stefan Knittler: „Für Roland „Balou“ Temme, der erst kürzlich viel zu früh gestorben ist, spielen wir „Goodbye Sailor“ von Udo Lindenberg. Ein Titel, von dem ich weiss, daß er auch „Balou“ viel bedeutet hat. Balou war ein besonderer Mensch, dem auch ich persönlich viel zu verdanken habe. Als Verneigung vor ihm möchten wir diesen Titel ins Programm nehmen. Eine andere Huldigung richtet sich an die Rolling Stones, deren Schlagerzeuger Charlie Watts am Dienstag gestorben ist. Für ihn werden wir einen Hit der Rolling Stones mit ins Programm nehmen.“ Das Konzert findet mit der 3G-Regel bestuhlt und mit freier Platzwahl statt. Bis zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht. Am Platz ist keine Maskenpflicht.

„11 Jahre P/op KÖLSCH!“, 06.09., 20h, Gloria Theater, letzte Tickets bei koelnticket

