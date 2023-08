11. Kunst!Rasen-Saison in Bonn ist beendet

Über 90.000 Besucher kamen zu den 17 Konzerten in der 11.Saison auf dem Kunst!Rasen, dem idyllisch am Rhein gelegenen Open-Air-Gelände in der Beethovenstadt Bonn. 2023 markierte auch die erfolgreichste Saison, was alle Beteiligten außerordentlich freute. Am letzten Wochenende gab es dann neben Placebo, den Dropkick Murphys und Calum Scott den inzwischen vierten Auftritt von Wolfgang Niedeckens BAP. Insgesamt gab es drei ausverkaufte Konzerte: Broilers, Brings und Niedeckens BAP.

Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz sagt in einem Resümee: „Wir blicken zurück auf einen schönen Sommer, viele glückliche Konzertbesucher und Künstler, auch wenn das Wetter gerade im August nicht so gut war. Wie in 2019 spielte Michael Patrick Kelly bei Regen - die Fans ließen sich aber die gute Laune nicht verderben und feierten ihn. Das Erfolgsrezept des Kunst!Rasens ist wieder mal die Mischung an Künstlern - es war für jeden Geschmack etwas dabei - von Santiano, Brings und Roland Kaiser über Simply Red und One Republic bis zu Ayliva, wo das ganz junge Publikum die Sängerin von der ersten Sekunde an feierte. Wir danken neben den Künstlern und unseren Besuchern auch allen Mitarbeitern, Dienstleistern, Sponsoren und Mediapartner, die die Saison so erfolgreich gemacht haben.“

In 2024 startet die Kunst!Rasen-Saison am 24. Juni. Die ersten drei Konzert für nächstes Jahr sind schon bestätigt und auch schon im Vorverkauf. Weitere Veranstaltungen werden zeitnah bekanntgegeben.

Kunst!Rasen 2024

30.06.2024 Klassik!Picknick

09.08.2024 PUR

17.08.2024 Silbermond

