Die Kölner Band Lupo verbindet ihr 15-jähriges Bestehen mit neuer Musik und einem Jubiläumskonzert. Am 16. September erscheint zunächst die Single „Ich will dich danze sinn“. Sie ist die erste Auskopplung aus dem vierten Studioalbum „Unjeckbar“, das ab dem 2. Oktober erhältlich ist. Am 10. Oktober folgt die Show „15 Jahre Lupo – von gestern bis heute“ im Carlswerk Victoria.

Neuer Sound mit vertrauten Instrumenten

In „Ich will dich danze sinn“ treffen Streich- und Blasinstrumente auf moderne Beats. Inhaltlich verbindet das Lied Sehnsucht und Lebensfreude. Die Single gibt damit einen ersten Eindruck von der musikalischen Ausrichtung des neuen Albums. Dessen 15 Titel reichen von tanzbaren und humorvollen Stücken bis zu nachdenklichen und romantischen Liedern.

Der Sound der Band ist moderner geworden, soll seine charakteristischen Merkmale jedoch behalten. Dazu gehört vor allem das Zusammenspiel von Geige und Posaune, das Lupo seit den Anfangsjahren von anderen kölschen Bands unterscheidet.

Expand Foto: Pavement Records „Unjeckbar“ Album Cover

„Niemand ist unjeckbar“

Der Albumtitel „Unjeckbar“ steht zugleich für das inhaltliche Motto der neuen Veröffentlichung. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Frage, was Menschen miteinander verbindet – unabhängig davon, wer sie sind oder woher sie kommen. Die Botschaft fasst die Band in dem Satz „Niemand ist unjeckbar“ zusammen.

Von der Schulband auf die großen Bühnen

Die Geschichte von Lupo begann 2011 an der Liebfrauenschule in Köln. Aus einer Schulband wurden fünf Musiker, die nicht nur bekannte Karnevalslieder spielen, sondern eigene Songs auf Kölsch schreiben wollten. Erste Auftritte führten sie zu den Kölner Schull- und Veedelszöch. Mit dem Förderpreis von „Loss mer singe“ folgte 2012 ein wichtiger Schritt in die kölsche Musikszene.

In den folgenden Jahren entstanden Lieder wie „Jespenster“, „För die Liebe nit“, „Claudia“, „Loss jonn“ und „Mih als Zehuss“. Später kamen unter anderem „Minsche der Stadt“ und „fastelovenDJ“ hinzu. Aus dem gemeinsamen Hobby wurde ein Beruf, während sich die Besetzung und der musikalische Stil der Band weiterentwickelten.

Beim Jubiläumskonzert im Carlswerk Victoria verbindet Lupo diese Geschichte mit der Gegenwart. Ältere Lieder sollen in neuen Arrangements erklingen und auf Stücke des Albums „Unjeckbar“ treffen. Die Show blickt damit auf die vergangenen 15 Jahre zurück, ohne den aktuellen Weg der Band aus den Augen zu verlieren.

INFO Lupo „15 Jahre – von gestern bis heute“, 10.10., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6–20, Köln, Tickets unter www.koelnticket.de