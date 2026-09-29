Der KUNST!RASEN Bonn bestätigt ein weiteres Highlight für die Saison 2027 am heutigen Montag, 28. September 2026. Nach Mo-Torres am 10. Juli 2027 und Dick Brave am 26. August 2027, ist der deutsche Hip-Hop Star Alligatoah am Donnerstag, 15. Juli 2027 auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau zu Gast. Ein weiterer Künstler, der erstmals auf der KUNST!RASEN-Bühne steht.

Die neue KUNST!RASEN-Saison findet vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 statt. Zum 15-jährigen Bestehen erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm mit namhaften nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Alligatoah ist das Musikprojekt des 1989 in Bremerhaven geborenen Rappers und Produzenten Luke Strobel. Anfangs vom Battle-Rap des Kollektivs Aggro Berlin geprägt, entwickelte er für Alligatoah zwei Kunstfiguren: den Rapper und Texter Kaliba 69 sowie den Produzenten DJ Deagle.

Seit seinem Debüt „ATTNTAAT“ (2006) hat er sich vom Battle-Rap gelöst. Mit „Triebwerke“ erreichte er erstmals Platz 1 der deutschen Albumcharts; 2024 gelang ihm dies mit „Off“ erneut. Seine Wandlungsfähigkeit zeigt sich auch in immer neuen Bühnenshows, die er ausgiebig mit seinem Publikum feiert.

Alligatoah begeisterte im August bei seinen Open-Air-Shows auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin zum 20-jährigen Jubiläum mit den größten Hits seiner Karriere. Zwanzig Jahre Alligatoah bedeuteten für ihn nach eigener Aussage auch zwanzig Jahre ohne Shitstorm – wie ihm das gelungen sei, könne er sich selbst nicht erklären. Vielleicht schützt ihn seine ausgeprägte Selbstironie vor Kritik. Seit zwei Jahrzehnten bewegt sich der musikalische Tausendsassa souverän zwischen unterschiedlichen Genres und Rollen. Bei seinen Konzerten verbindet er diese Vielfalt zu einem mitreißenden Abend, den seine Fans ausgelassen feiern.

Alligatoah „21 Jahre Alligatoah“, Donnerstag, 15. Juli 2027