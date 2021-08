3 Wochenenden - 2 Plätze - 1 Bus

Im August werden der Kölner Jugendpark und der Offenbachplatz für drei aufeinanderfolgende Wochenenden in eine etwas andere Freilichtbühne verwandelt: Das Open Deck Cologne rollt gemeinsam mit der Klubkomm mit jeder Menge Tanzkultur im Gepäck an.

Im Jugendpark stehen vom 13.–15.08. sowie vom 27.–29.08. Indie-Partys wie „Tanzklub Ost“ oder „Lust For Life“, ein buntes Sammelsurium an Urban Culture, kuratiert durch Mr. Beatpackers Cem Yilmaz höchstpersönlich, ein Tag mit Dublab Radio sowie Modularfield und die Partyreihen YUM YUM und VIBIN‘ auf dem Programm. Zu hören über Kopfhörer mit bestem Stereosound und natürlich zum Tanzen, Mitsingen und Feiern in sicheren 10er Parzellen. Für Geimpfte und Genesene gibt es sogar eine Großparzelle, in der bis zu 250 Menschen ausgelassen feiern dürfen.

Vom 20.–22.08. steht dann der Offenbachplatz (an der Oper) ganz im Zeichen elektronischer Musik, der hier sogar durch die Boxen schallen darf. Sound Of Cologne im Stadtzentrum! Der Freitag wird hier durch die Koelner Veranstalter Initiative programmatisch gestaltet und der Samstag durch die Klubkomm. Den Schlusspunkt am Offenbachplatz setzt Sonntag Mo-Torres mit einem Auftritt im Rahmen des Kölner Bühnensommers.

Weitere Infos unter www.opendeck.cologne

