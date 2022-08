Am 5. August wird groß gefeiert. Denn dann steht Björn Heuser zum 600. Mal im Gaffel am Dom auf seiner Rondell-Bühne und singt mit den Gästen kölsche „Leeder“. Zur Feier des Tages bekommt der kölsche Barde Unterstützung von Stephan Brings. Und für sein Publikum hat Björn Heuser eine Überraschung dabei. „Man könnte meinen, dass für mich die vielen Jubiläen zur Routine geworden sind“, sagt Björn Heuser. „Das ist bei Weitem nicht so. Genau wie für meine Fans ist für mich der 600. Auftritt im Gaffel am Dom ein ganz besonderer Tag. Ich bin einfach nur glücklich und dankbar für dieses Format.“

Seit dem 10. Oktober 2008 steht Björn Heuser regelmäßig freitags mit seiner Gitarre im Gaffel am Dom, singt kölsche Klassiker und eigene Songs zusammen mit den Gästen und sorgt für Gänsehautfeeling pur. Viele Kölsche und Imis können textsicher mitsingen, weil sie immer wieder ins Gaffel am Dom zu seinen Freitagskonzerten strömen. Neugierige und Touristen nutzen den ausliegenden Textzettel. Eine Stunde wird gesungen. FC-Hymne, Meiers Kättche, Jedäuf met 4711 und vieles mehr.

„Kölsche Musik spielt im Gaffel am Dom eine wichtige Rolle“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Brings, Kasalla, Miljö und viele Kölner Top-Bands treten bei uns regelmäßig auf. Auch dem Nachwuchs geben wir im Fassbierkeller eine Bühne.“ Nicht nur im Gaffel am Dom, sondern überall, wo Björn Heuser auftritt, wird es voll. Im Jahr 2016 fand erstmals seine Show „Kölle singt“ in der restlos ausverkauften LANXESS arena statt. Zwei Jahre später stellte er an gleicher Stelle mit 20.220 Zuschauern den heute noch gültigen Hallenrekord auf.

Nicht nur vor Publikum ist der ausgebildete Musiker ein Phänomen. Der Bickendorfer ist auch ein gefragter Komponist. Klüngelköpp, Funky Marys, Paveier und viele weitere Bands haben Musik mit Ideen von Björn Heuser in ihrem Repertoire. Auch für Brings und die Bläck Fööss hat er Titel beigesteuert. Für seinen Jubiläumsauftritt sind bereits alle Tische ausgebucht. Reservierungen können wieder ab dem 601. Freitagskonzert vorgenommen werden.

