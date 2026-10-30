Mit „A very special MUSICAL CHRISTMAS“ verbindet Alexander Klaws bekannte Weihnachtslieder mit Musicalsongs und Titeln aus seiner bisherigen Laufbahn. Die Tournee führt den Sänger auch in den Kölner Musical Dome. Zum Programm gehören Weihnachtsklassiker wie „Santa Claus Is Coming to Town“. Begleitet wird Klaws von seiner Band sowie weiteren Sängerinnen und Sängern.

Bekannt wurde Klaws 2003 als Gewinner der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Es folgten sechs Alben, bevor die Musicalbühne zunehmend ins Zentrum seiner Arbeit rückte. Hauptrollen übernahm er unter anderem in „Ghost“, „Jesus Christ Superstar“, „Saturday Night Fever“ und „Jekyll and Hyde“. Auch in Fernsehshows blieb er präsent: Er gewann sowohl die siebte Staffel von „Let’s Dance“ als auch die fünfte Staffel von „The Masked Singer“.

Eine wiederkehrende Rolle seiner Bühnenlaufbahn ist Disneys Tarzan. Erstmals spielte Klaws die Figur 2010, 2025 kehrte er für die Hamburger Produktion in die Titelrolle zurück. Daneben steht er als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auf der Bühne. Für seine Weihnachtskonzerte wechselt er vom einzelnen Rollenporträt zu einem Programm, das verschiedene Stationen seiner Karriere aufgreift.

Alexander Klaws – „A very special MUSICAL CHRISTMAS“, 23.11., 19:30h, Musical Dome, Köln, ab 44,90 € zzgl. Gebühren