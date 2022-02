Die Tour von The Simon & Garfunkel Story vom 21. Februar bis 25. März 2022 kann aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Corona-Schutzverordnungen und der anhaltenden Pandemie an den geplanten Terminen so nicht stattfinden, auch nicht am 22. und 23. März im Musical Dome Köln. Leider sind keine Ersatztermine zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Der Eintrittspreis wird den KundInnen von der Stelle erstattet werden, an welcher die Tickets erworben wurden. Bei einem Online-Kauf werden sie vom jeweiligen Anbieter direkt kontaktiert werden und müssen nicht aktiv werden.

