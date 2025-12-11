Agnes Obel @Kunst!Rasen

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, nimmt weiter Form an. Aktuell wird nun das Konzert mit der dänischen Singer/Songwriterin Agnes Obel für den 22. August 2026 angekündigt.

Neben dem bereits ausverkauft gemeldeten Konzert mit Roland Kaiser am 15. August 2026 und dem sensationellen Vorverkauf (über 7.000 Tickets) für deren Konzert am 23 Juli 2027 gibt es eine weitere Erfolgsmeldung. Mittlerweile sind 9.500 Tickets für das Konzert mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys am 6. August 2026 im Vorverkauf abgesetzt worden. Restkarten und VIP-Tickets sind hierfür noch erhältlich. Für die KUNST!RASEN Saison 2026 sind bis dato über 50.000 Tickets verkauft.

Wenn Agnes Obel singt, scheint die Welt für einen Moment stillzustehen. Die dänische Ausnahmekünstlerin erschafft mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Folk, Neo-Klassik und Pop einzigartige Klangwelten, die zugleich zart, eindringlich und überwältigend sind – und begeistert damit seit Jahren ein stetig wachsendes, weltweites Publikum. Geboren 1980 in Kopenhagen, wuchs Obel in einem Zuhause auf, in der Musik allgegenwärtig war: Ihre Mutter spielte ihr Chopin vor, ihr Vater sammelte seltene Instrumente. Kein Wunder also, dass sie früh zum Klavier fand. Inspiriert vom schwedischen Jazz-Pianisten Jan Johansson begann sie schon als Teenager eigene Stücke zu schreiben und gründete erste Folk-Bands. Nach ihrem Umzug nach Berlin entdeckte sie auch das Produzieren für sich, und veröffentlichte 2010 ihr Debüt „Philharmonics”, das in Dänemark sofort auf Platz Eins der Charts stieg und mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurde. Spätestens mit „Aventine” (2013) und dem darauffolgenden experimentelleren „Citizens of Glass” (2016) etablierte sie sich als eine der spannendsten Künstlerinnen Europas. 2020 folgte „Myopia”, das beim Traditionslabel Deutsche Grammophon veröffentlicht wurde – ein atmosphärisches Werk zwischen kammermusikalischer Klarheit und elektronischem Sounddesign. Doch nichts kommt der Intensität ihrer Live-Auftritte gleich: Agnes Obel verwandelt jeden Konzertsaal in einen schwebenden Raum aus Licht, Spannung und filigranen Melodien. Ihre Stimme – elegant, nuancenreich und berührend intim – nimmt das Publikum mit auf eine poetische Reise durch ihre charakteristisch träumerische Welt. Nach gefeierten Auftritten in diesem Herbst, darunter in der renommierten Hamburger Elbphilharmonie, kehrt sie nun auf die deutschen Bühnen im Sommer 2026 zurück. Bonn darf sich am 22. August 2026 auf eine außergewöhnliche Show voller Intensität, feiner Magie und musikalischer Detailverliebtheit freuen.