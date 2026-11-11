Aline Deanna im Nox

Die kanadische Singer-Songwriterin Aline Deanna eröffnet die Old-Time-Jam im Nox mit eigenen Folkstücken. Auf ihrem Debütalbum „Wild Rose & Salt Water“ verarbeitet sie ihren Umzug aus den Bergen British Columbias an die Pazifikküste. In ihren Liedern geht es um Fernweh, Veränderung und die Suche nach einem Ort, an dem sie sich zu Hause fühlt.

Die elf Songs verbinden Country, Folk, Bluegrass und Americana. Deanna nahm sie mit Produzent Tom Dobrzanski in den Monarch Studios in Vancouver auf. Neben dem Gesang steuert sie Fiddle und Akustikgitarre bei. Banjo und Pedal Steel ergänzen die Arrangements.

Mit „Walk You Home“ erreichte Deanna die Top 100 des Canadian Indie Country Music Countdown. Songs aus dem Album liefen unter anderem bei den kanadischen Radiosendern CBC und CKUA.

Aline Deanna, 12.11., 20h (Einlass 19h), Nox, Hochstadenstr. 12, Köln, Eintritt frei