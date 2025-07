Fast drei Jahre wird es her sein, dass die positiven Pop-Punker All Time Low in Deutschland auf der Bühne standen. Ende Januar 2026 ist die Pause vorbei, denn das Quartett kommt für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Fans können dann aus den acht Alben seit der Gründung im Jahr 2003 ihre liebsten Songs erwarten. All Time Low aus Baltimore in Maryland haben Rekorde gebrochen, die Charts angeführt, die Arenen ausverkauft und sich dabei eine begeisterte Fangemeinde erspielt. Ihr Katalog besteht aus fünf aufeinanderfolgenden Top-10-Alben in den Billboard Top 200 sowie Mehrfach-Platin-, Platin- und Goldauszeichnungen. Der Rolling Stone zählte „So Wrong, It's Right“ zu seinen „50 Greatest Pop Punk Albums“. 2020 erreichten sie mit ihrem achten Album „Wake Up, Sunshine“ einen neuen Höhepunkt in ihrer Karriere: Die Single „Monsters“ erklomm die Leiter des Erfolgs und repräsentiert seitdem den größten Hit der Band. Der Song hielt sich 18 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Alternative Airplay Charts und war damit der am längsten in den Charts vertretene Song aller Zeiten im Modern Rock Format. Daraufhin tat sich Superstar Demi Lovato mit der Gruppe für den offiziellen Remix zusammen. Ihre Live-Shows gelten als das, was herausragende Musiker ausmacht: positive Erlebnisse voller Passion.

Weil gemeinsam die besten Momente entstehen, laden All Time Low nicht nur ihre Fans zu ihren Shows ein, nein, sie bringen gleich noch drei Support-Bands mit. Mayday Parade, die ihre selbstveröffentlichte Debüt-EP ohne die Unterstützung eines Labels 50.000 Mal verkauften. Die bevorstehenden Veröffentlichungen und Tourneen sind das jüngste Kapitel in der langen Geschichte der beliebten Band aus Tallahassee, die seit fast zwei Jahrzehnten gemeinsam Musik macht und veröffentlicht. Four Year Strong aus Worcester in Massachusetts blicken auf eine 20- jährige viel gelobte Karriere mit Alben wie „Rise Or Die Trying“ und „Enemy Of The World“, das von Kerrang! als eines der 50 besten Pop-Punk-Alben aller Zeiten gefeiert wurde. The Paradox sind die jüngste Gruppe, die sich erst im Juli 2024 zusammenfand, doch der Ruf hoch-energetische Live-Auftritte abzuliefern, eilt ihnen jetzt schon voraus. Die Abende der Everyone’s Tallking! Tour versprechen abwechslungsreich und unvergesslich zu werden!