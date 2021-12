Alle Jahre wieder

Es muss nicht immer „O Tannenbaum“ sein. Seit dem überragenden Erfolg der allerersten „Swinging Christmas Show“ im Jahre 2010 zählen die jährlichen Weihnachts-Specials zu Tom Gaebels persönlichen Highlights in seinem Konzertkalender. Blockflötenmusik zu Weihnachten? Tom Gaebel beweist, dass es auch anders geht. Mit seiner großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ sorgt der Sänger für ganz besondere Weihnachtsmomente. Von „White Christmas“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“ im Easy-Listening-Sound. Ganz in der Tradition von Showlegenden wie Frank Sinatra.

Tom Gaebel & his Orchestra – „A Swinging Christmas!“, Di. 21.12., 20h, Gloria Theater, Apostelnstr. 11, Köln, Tel. 0221-66 06 30, ab 40,50€.

