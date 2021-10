Das Leben hat unglaublich viele Facetten. Und jede davon verdient es, gefeiert zu werden. Diese prägnante und inspirierende Botschaft steckt im neuen Album von Cat Ballou. Aber das ist noch längst nicht alles. Denn „ALLES BUNT“ ist noch so viel mehr. „Es ist nicht immer leicht das Leben zu lieben. Aber umso wichtiger ist es jeden Tag das Leben so gut es geht zu genießen und die Zeit, die wir haben, so intensiv wie möglich zu nutzen. Also lebt, liebt, lacht, singt, feiert und hört dabei gute Musik. Musik die euch auf dieser Reise begleitet. ALLES BUNT soll die positiven Lebensgeister in euch wecken. Unsere Lieder sollen bei euch sein und euch die dunkelsten Tage heller und die hellsten Tage noch bunter machen“, so die mittlerweile fünfköpfige Band. Natürlich wird die Veröffentlichung von „ALLES BUNT“ auch mit einem standesgemäßen Release-Konzert gefeiert. Das bunte Treiben findet am 17. November im E-Werk statt.

Cat Ballou – „ALLES BUNT“, Release: 12.11.2021, Release-Konzert: 17.11., E-Werk, weitere Infos unter: www.catballou.de

