Annisokay, eine Post-Hardcore-Band mit Einflüssen aus Metalcore und Alternative Rock, wurde 2007 in Halle an der Saale gegründet. Der Bandname ist eine kreative Anspielung auf Michael Jacksons Song „Smooth Criminal“, in dem eine Figur namens Annie überfallen wird. Die Band entschied sich für den Namen „Ann-Is-Okay“, um der Figur ein positives Ende zu geben.

Ihre erste EP „You, Always“ wurde 2010 veröffentlicht, gefolgt von ihrem Debütalbum „The Lucid Dreamer“, das 2012 bei Steamhammer Records erschien. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war ihre Coverversion von Lady Gagas Song „Telephone“. Nach einigen personellen Veränderungen veröffentlichten sie 2015 das Album „Enigmatic Smile“ und ein Jahr später ihr drittes Album "Devil May Care". Beide Alben erschienen bei Long Branch Records.

Mit ausverkauften Konzerten im Vorprogramm von Electric Callboy in Frankreich und Großbritannien sowie erfolgreichen eigenen Headliner-Tourneen machte die Band auf sich aufmerksam. Nun kündigen sie die größte Tour ihrer Karriere mit über 23 Shows in 9 Ländern an. Die Fans können sich auf eine ausgedehnte Europatournee im Oktober 2023 freuen und dürfen auf den angekündigten Special Guest gespannt sein. Die Vorfreude ist riesig - Annisokay rocken die Bühnen!

Annisokay „Abyss Tour 2023“, 17.10., 20h, Essigfabrik, Siegburgerstr. 110, Köln, ab 36,78€

