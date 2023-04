Apache 207 kommt nach Mönchengladbach

Apache 207 ist aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Nach Bekanntgabe seiner Tour waren acht seiner elf Konzerte binnen kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt gibt der Rapper zwei Zusatzkonzerte bekannt. Eines dieser Zusatzkonzerte, welches zugleich den Auftakt seiner Open Air Tour 2023 darstellt, findet am 20. Mai 2023 in Mönchengladbach im SparkassenPark statt. „Darauf habe ich ganz besonders hingearbeitet. Wir freuen uns den aktuell heißesten Künstler Deutschlands bei uns begrüßen zu dürfen. Es wird der Start einer außergewöhnlichen Konzertreihe im SparkassenPark 2023!“, so Michael Hilgers, Geschäftsführer des SparkassenParks.

Der Vorverkauf beginnt am 03. April um 16h über alle bekannten VVK-Stellen.

