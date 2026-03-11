Arlo Parks im Carlswerk Victoria

Arlo Parks zählt als „kolossales Talent“ (Vogue) und „Triumph“ (Clash) schon im Alter von 25 zu den erfolgreichsten und lautesten Stimmen, die Großbritannien im letzten Jahrzehnt zu bieten hatte. Bereits mit ihrem Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ räumte die ursprüngliche Londonerin einen Mercury Prize sowie den Brit Award als Breakthrough Artist ab. Doch damit nicht genug, wurde sie zudem zweimal für den Grammy und einmal für den Ivor Novello Award nominiert und erarbeitete sich schnell eine Reputation als „Stimme ihrer Generation“. Nach Auftritten auf Festivals wie dem Glastonbury oder Coachella sowie Support-Shows für Billie Eilish und Harry Styles ging Arlo Parks 2023 erstmals auf eigene Headliner-Welttournee. Auch als Autorin tätig, schrieb sie nach der Veröffentlichung ihres ersten Buchs „The Magic Border“ im selben Jahr an Beyoncés Grammy-ausgezeichnetem Album „Cowboy Carter“ mit. 2025 wurde Arlo Parks zur jüngsten UNICEF-Markenbotschafterin. Mit ihrem dritten Studioalbum „Ambiguous Desire“ macht Parks am 3. April dann den nächsten großen Karriereschritt. Mit jenem Album im Gepäck führt es die Wahl-New-Yorkerin im Herbst auf der DESIRE TOUR auch nach Köln, Berlin, München, Wien und Zürich.

Als Arlo Parks ihre Karriere startete, war sie 18 Jahre alt und veröffentlichte erste Demoaufnahmen. Ihre Mischung aus rohem textlichem Selbstausdruck und lebendigen Gesangsmelodien veröffentlichte sie 2019 auf der Debüt-EP „Super Sad Generation“ sowie der EP „Sophie“. Nach einem Umzug nach Los Angeles folgte 2021 ihr Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“, das in Deutschland auf Platz 10 der Charts einstieg und in Großbritannien zu einem Top-3-Album wurde. 2022 trat die Sängerin auf dem berühmten Montreux Jazz Festival auf und arbeitete bereits an neuer Musik. Nachdem Arlo Parks ihre eigentlichen Tourpläne aufgrund der COVID-19-Pandemie verschieben musste, brachte ihr zweites Album „My Soft Machine“ sie im Jahr 2023 weltweit auf Tour. Die LP wurde in ihrer Heimat zum zweiten Top-10-Album der Künstlerin. 2024 zog es Parks nach New York City, wo sie eine neue kreative Heimat und Muse fand, woraus schließlich ihr drittes Studioalbum „Ambiguous Desire“ resultierte. Das Album erscheint am 3. April über Transgressive Records.

Arlo Parks, 30.10., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 38€ zzgl. Gebühren

