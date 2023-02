Auf Hallentour

Die „vielleicht letzte wichtige Rock’n’Roll - Band unserer Generation“ ist zurück, und läutet mit ihrer neuen Single „Rocking in Wien“ ein neues Kapitel ein: mit ihrem fünften Album, kündigt die österreichische Kultband direkt zwei umfangreiche Tourneen für den kommenden Winter und Frühling an.

Doch bevor es ab November dieses Jahres auf rockige Club - und im März 2023 auf große Hallentour geht, dürfen sich ihre Fans noch auf die langersehnten Nachholtermine ihrer ursprünglich für 2020 geplanten Tour und Open Airs freuen. Mit den Hymnen der vergangenen vier Alben und ihren neuen Songs werden sich Wanda auf den kommenden Konzerten endlich all die aufgestaute Energie von der Seele spielen und wieder genau dort anknüpfen, wo sie vor der unfreiwilligen Live - Pause aufgehört haben. Bei insgesamt knapp 50 Tour - und Festivalshows in den kommenden 12 Monaten ist die Botschaft des Quintetts unmissverständlich: „Don’t stop the rock“.

Wanda stehen für einen unverwechselbaren Sound über Leben, Sehnsucht, Liebe und Tod , und für unvergleichliche Konzerte , bei denen jede Venue einem Druckkochtopf gleicht, der vor lauter Ekstase kurz vorm Bersten ist. Und, nicht zuletzt, sie stehen für: Amore!

Wanda, 20.03., 20h, Palladium, Köln, ab 49,75€

