Auf Nachtschwärmer Tour

Tochter - das sind: Frontfrau Elsie, gebürtige Berlinerin aus dem Stadtteil Friedrichshain mit einer Stimme bewaffnet, so warm, rau, laut und zart zugleich, dass man die Repeat-Taste der Soundanlage für immer mit Tesa festkleben will. Und Niklas, eigentlich aus München, aber in Berlin verortet, der Schlagzeug, Gitarre und Klavier spielt und gemeinsam mit Elise im eigenen Home-Studio alle Songs schreibt und produziert. Deutscher Power-Pop mit Herz und Schnauze.

Tochter sind keine künstliche Pose, kein Fast Food – Tochter sind greifbar und großartig, weil sie Musik leben mit jeder Faser. Nach selbst organisierten Touren durch die Raucherkneipen, Straßen und Clubs des Landes und TV-Auftritten unter anderem bei „Inas Nacht“ sind Tochter nun auf kurzer Nachtschwärmer Tournee.

Tochter, 07.12., 20h, MTC, Zülpicher Str. 10, Köln, ab 22,70€

