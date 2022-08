Auf zur „Schäl Sick“

Am 26. Und 27. August lohnt sich ein Ausflug auf die „Schäl Sick“ besonders, denn in Troisdorf dreht sich alles um Musik und „Frissbier“. Hinter diesem Kunstwort verbirgt sich eine Trendsportart, bei der seit 2005 sogar Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Aber der Reihe nach: Am Freitag gibt es ein musikalisches Warm-up, das sich sehen lassen kann. Die erste Liga der Kölner Bands gibt sich die Klinke in die Hand. Ab 19h spielen die Paveier, Miljö und Kasalla beim Kölschen Sommerabend. Die drei Kölner Bands sind echte Stimmungsgaranten. Sie werden Troisdorf-City zum Kochen bringen und der Stadt den schönsten Sommerabend der Saison bescheren. Das sollte man nicht verpassen!

Und am Samstag dreht sich dann beim Frissbier alles um die flache Scheibe. Bei diesem Freizeitsport treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen, Peters Kölsch-Flaschen mit einer Frisbee-Scheibe zu treffen und umzuwerfen. Dabei geht es nicht ganz ernst zu, aber einen gewissen sportlichen Ehrgeiz legt der eine oder die andere schon an den Tag. Neben der Treffsicherheit kann man aber auch mit ausgefallenen Kostümen punkten. Das Publikum darf sich bei den 96 teilnehmenden Teams auf echte Hingucker freuen. Hier sind Trekkies ebenso zu finden wie Asterix und Obelix oder andere witzige Verkleidungen. Die besten werden gekürt. Musik darf auch hier nicht fehlen: Um 16:00 Uhr spielen die Küngelköpp und bringen die Zuschauer genauso in Stimmung wie die Teilnehmer. Es wird in jedem Fall unterhaltsam und Hingehen lohnt sich an beiden Tagen.

Wir verlosen 5x2 Karten für den Kölschen Sommerabend am 26.08., 17h! Hier könnt ihr teilnehmen: Klick mich!

sowie

5x2 Karten für Frissbier WM trifft auf Klüngelköpp am 27.08., 10h! Hier könnt ihr teilnehmen: Klick mich!

Kölscher Sommerabend am 26.08., 17h & Frissbier WM trifft auf Klüngelköpp am 27.08., 10h, Open Air Platz an der Stadthalle Troisdorf, Kölner Str. 167, Troisdorf

