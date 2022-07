Aufverkauft: Imagine Dragons im SparkassenPark

Mit weltweit 46 Millionen verkauften Alben, 55 Millionen Songs sowie insgesamt 74 Milliarden Streams zählen die Imagine Dragons zu den umsatzstärksten Rockbands. Die Erfolgsgeschichte von Imagine Dragons wird am 14. Juli im SparkassenPark weitergeschrieben. Die Grammy-Gewinner brechen alle Rekorde und sorgen für eine der größten Besucherzahlen, die seit Beginn in 2006 je im SparkassenPark zu Gast war. Die Besucher nehmen auch längere Anreisen in Kauf und so freuen sich auch Hotel- und Gastronomie in Mönchengladbach und Umgebung über die mehr als 20.000 begeisterten Fans.

Für Geschäftsführer des SparkassenParks, Michael Hilgers, steht dieses Konzert für einen weiteren Meilenstein in der Akzeptanz und Beliebtheit der Mönchengladbacher Spielstätte im internationalen Konzertbusiness: „Es freut uns sehr, dass eine Band dieses Formats eines ihrer drei Konzerte in Deutschland bei uns spielt. Es zeigt sich auch in den Künstleranfragen für das nächste Jahr deutlich, dass sich der SparkassenPark auch in diesen Kreisen etabliert hat und für ein großartiges Konzerterlebnis steht.“

