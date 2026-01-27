Ferne Galaxien, Sternennebel, schwarze Löcher – das Weltall so nah wie nie! Auf einer Großleinwand erstrahlen gestochen scharfe NASA-Aufnahmen in Farben, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Dazu spielt die Pianistin Mona Asuka Musik von Johann Sebastian Bach – mal kraftvoll, mal zart, immer überraschend.

Bild und Musik verschmelzen, der Blick schweift ins Unendliche – und plötzlich wirkt Bachs Musik so, als wäre sie gerade erst für diesen Moment geschrieben worden. Es werden u. a. Auszüge aus dem Wohltemperierten Klavier, dem Italienischen Konzert und den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach zu hören sein. Musik und Kosmos verschmelzen an diesem Abend miteinander, authentisch und ohne Effekte, ein Konzert, das sich anfühlt wie eine Reise durch Raum und Zeit.

„Bach in Space“, 05.04., 17h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 49,99 €