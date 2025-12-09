Was ist eigentlich eine Supergroup? Beat ist wohl das beste Beispiel dafür. Vier Ausnahmemusiker, die Rockgeschichte geschrieben haben, haben eine Band ins Leben gerufen. Und live schaffen sie ein Musikereignis, das man erlebt haben muss: am 11. Juni in der Mitsubishi Electric Hall, Düsseldorf.

Die ehemaligen King Crimson-Mitglieder Adrian Belew und Tony Levin schlossen sich mit dem Gitarrenvirtuosen Steve Vai und dem explosiven Tool-Schlagzeuger Danny Carey zusammen, um Beat zu gründen, eine kreative Neuinterpretation der drei legendären King Crimson-Alben aus den 80er Jahren – Discipline, Beat und Three Of A Perfect Pair. Dafür gab es auch den Segen des King Crimson Gründer Robert Fripp. Im Jahr 2024 gab das Ensemble 65 ausverkaufte Konzerte in Nordamerika, gefolgt von Auftritten in Mexiko, Südamerika und Tokios legendärem Budokan. Fans in Europa haben lange auf die Pläne der Band gewartet, Auftritte in Großbritannien und auf dem gesamten Kontinent zu veranstalten.

Vor der Tour 2024 reflektierte Gitarrist Adrian Belew: „Die King Crimson von 1981 bis 1984 schuf eine Musik ganz für sich. Zeitlos. Wunderschön. Komplex. Heftig. Für die Fans, die es damals erlebt haben, und für diejenigen, die es nie zu sehen bekamen, ist es unser Ziel, sie wieder zum Leben zu erwecken. Eine monumentale Aufgabe, aber wir gehen es an! Es gibt nicht genug Ausrufezeichen, um meine Begeisterung auszudrücken!“

Gitarrist Steve Vai sagte: „Ein Teil dieses Ensembles zu sein ist ein außergewöhnliches Privileg und eine Gelegenheit, einige der beliebtesten, zeitlosesten und monumentalsten Musikstücke der 80er (und darüber hinaus) mit wirklich inspirierten Musikern aufzuführen. Diese Musik resoniert tief in mir. Adrian, Tony und Danny sind einzigartige Musiker mit einem unirdischen Gespür dafür, reichhaltige musikalische Komplexität auf sehr zugängliche Weise zu präsentieren, und ich freue mich darauf, unsere musikalischen Gedanken in Echtzeit auf der Bühne zu erforschen. Ich bin sicher, die Funken werden fliegen.“ Er fährt fort: „Vater Robert Fripp ist einer unserer historischen Genies. Seine hochspezifische und außergewöhnlich brillante Gitarrentechnik wird studiert und verehrt. Sein Beitrag zur Qualität meines musikalischen Lebens und so vieler anderer ist überragend. Ich kann den KC-Fans versichern, dass ich mein Bestes geben werde, um diese großartige Musik mit der Sorgfalt und Intensität zu respektieren, die sie verdient. Habe ich schon gesagt, dass die Funken fliegen werden?“

Bassist Tony Levin sagte: „Das wird eine ganz schön beeindruckende Tour. Einige meiner Lieblingsmusikstücke noch einmal aufzugreifen, ist für sich genommen schon ein Vergnügen, aber in Gesellschaft dieses herausragenden Line-ups erwarte ich, dass mir musikalisch ordentlich der Hintern versohlt wird! Und es ist auch großartig, dass wir nicht nur ein paar Shows spielen – wir legen richtig los. Also, die Road Dogs kommen bald in eure Gegend.“

Drummer Danny Carey teilte mit: „Ich bin sehr begeistert, mit drei meiner Lieblingsmusiker auf dem Planeten die Bühne zu teilen. Tony, Steve und Adrian waren seit Beginn meiner Karriere immer eine Inspirationsquelle für mich, und nun ein Stück meiner musikalischen Reise mit ihnen teilen zu können, ist ein wahr gewordener Traum. Es gibt nichts Besseres, um Funken sprühen zu lassen und Feuer unter deinem Hintern zu entfachen, als die eigene musikalische Komfortzone zu verlassen – und mir fallen keine drei anderen Typen ein, mit denen ich das lieber tun würde. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir hoffen, dass unsere Fans genauso begeistert von dieser Tour sind wie wir.“

Die Idee für dieses Projekt entstand aus ersten Gesprächen zwischen Angelo Bundini, auch bekannt als Scrote, und Adrian Belew. Tourproduzent Bundini erinnert sich: „Als Adrian mich kontaktierte, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, war sofort klar, dass wir uns auf die Alben der 1980er Jahre konzentrieren sollten: Discipline, Beat und Three of a Perfect Pair. Diese drei Platten markierten den Einstieg von Adrian und Tony bei King Crimson. Ihre fließende, melodische Virtuosität, kombiniert mit Fripps und Brufords präziser Dramatik, schuf eine einzigartige, dynamische Spannung, die noch Jahrzehnte lang Musiker und Bands inspirieren sollte.“

Mit „BEAT LIVE“ ist dieses Jahr das erste Album der Formation erschienen: aufgenommen bei ihrer ausverkauften Show in Los Angeles. Am 11. Juni 2026 bringt Beat Rockkunst auf höchstem Niveau nach Düsseldorf. Ein Konzertabend, der zeigt, warum diese Musiker seit Jahrzehnten weltweit gefeiert werden und warum Beat schon jetzt als eines der spannendsten Bandprojekte der letzten Jahre gilt.