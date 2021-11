Best Of Album zum 10 Jährigen von Kasalla

In diesem Jahr feiert die Band ihr 10-jähriges Jubiläum. Ein Jahrzehnt voller unvergesslicher Momente und zahlreicher Erfolge. Deshalb gibt es auf dem am 19.11.2021 erscheinenden Best of Album eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen zehn Jahre, mit 17 Titeln zum Teil in komplett neuen Gewändern aus verschiedenen Zeiten der Bandkarriere. Das neue Album zeigt vom ersten bis zum letzten Song, wie viele erfolgreiche Songs Kasalla in den letzten 10 Jahren geschrieben und veröffentlicht hat. Kurz: Alles ist dabei und lädt zum Zuhören, Singen, Tanzen und Fühlen ein. Ab dem 19.11.2021 ist das Album im Handel und in den Download-Portalen erhältlich.

KASALLA Songs als TONIES® Hörbonbon

Pünktlich zu ihrem am 19.11. erscheinenden Best of Album stellt die Band exklusiv eine neue Version von Pirate, Stadt met K und ein von Kindern geführtes Interview gratis in die Tonies Audiothek zum Download auf Kreativtonies zur Verfügung. Seit dem 11.11.2021 kann man sich die zwei Lieder unter mytonies.com auf einen beliebigen Kreativ-Toni laden. Zusätzlich zu den zwei Songs gibt es noch ein Interview mit den Band-Mitgliedern, das - besonders charmant umgesetzt - von Kindern geführt wurde. Hier erfahren die Fans Hintergründe und Persönliches.

KASALLA im Stadion 2022

Zweimal musste der Termin verschoben werden, aber am 17. Juni 2022 ist es soweit: Die Band erfüllt sich einen Lebenstraum und feiert in der größten Konzertlocation der Domstadt - dem RheinEnergieSTADION. Das größte Abenteuer der Bandgeschichte war eigentlich für Juni 2020 geplant. Aktuell sind nur noch wenige Tickets verfügbar.

