Neun Studioalben, diverse Hits, Millionen Streams, Gold-Auszeichnungen und sechs Grammys – die Erfolgsgeschichte der US-Amerikanischen Hip-Hop-Band „Black Eyed Peas“ ist rekordverdächtig. Jetzt hat die Band bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr für ein exklusives Konzert nach Deutschland kommen: am 23. Juli 2023 bringen die „Black Eyed Peas“ den SparkassenPark in Mönchengladbach zum Beben.

Die Songs der Hip-Hop-Gruppe rund um die Rapper will.i.am, apl.de.ap und Taboo sind weltbekannt. Mit Hits wie „I Gotta Feeling“, „Where is the Love“, „Just Can’t Get Enough“ oder “My Humps” landete die Gruppe weltweite Top-Platzierungen in den Charts. Ende 2022 erschien ihr jüngstes Album „Elevation“, dass laut will.i.am. den Auftakt einer neuen Ära darstelle. Die Single-Auskopplung „Don’t You Worry“ (feat. Shakira und David Guetta) wurde millionenfach gestreamt. Dieser jüngste Erfolg und der Rückblick auf zahlreiche Welthits schüren die Vorfreude auf das Konzert am 23. Juli 2023 in Mönchengladbach.

Black Eyed Peas, 23.07., 20h, SparkassenPark, Mönchengladbach, Tickets ab 30.04. bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

