„Blind Audition“ is back

Das erfolgreiche Konzertformat „Blind Audition“ meldet sich nach langer Corona-Pause zurück. Am Sonntag, 13. Februar, findet die 29. Ausgabe der ungewöhnlichen Show im Comedia Theater Köln statt. Die „Blind Audition“ bringt den Zuschauer in die ungewöhnliche Situation ohne die Ablenkungen des optischen Reizes ein fantastisches Konzert erleben zu können. Der studierte Pianist und Chorleiter der Grüngürtelrosen Constantin Gold präsentiert mit seiner BlindBand vier professionelle SängerInnen, die live in absoluter Dunkelheit performen. Am Ende des Abends treten die Künstler ins Licht und lassen das Publikum erraten, welche Stimme zu welcher/m SängerIn gehört.

Es ist ein Abend, an dem man seine Wahrnehmung hinterfragen kann und gleichzeitig ein Pop-/Rock-/Jazz-Konzert erlebt, das dem Publikum eine bunte Palette an bekannten und weniger bekannten Songs präsentiert. Der Einlass ist auf 250 Personen beschränkt und es gelten die allgemeinen 2G Regeln.

Blind Audition, 13.02., 20.05h, Comedia Theater, weitere Infos unter: www.blind-audition.de & www.comedia-koeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!